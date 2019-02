70.000 kilomètres de pistes cyclables à travers 42 pays… Découvrir l'Europe à vélo, oui c'est possible

Le réseau cyclable "EuroVelo" sera achevé d'ici 2020.

En Europe, trois pistes cyclables permettent de découvrir le continent de long en large.

L'EuroVelo 6

De l'Atlantique à la mer Noire, cette piste cyclable traverse 10 pays. Ce gigantesque parcours longe de grands cours d'eau du continent: la vallée de la Loire en France, le lac de Constance en Suisse, en Allemagne et en Autriche ou encore le delta du Danube en Roumanie.

La piste cyclable traverse également plusieurs capitales comme Vienne, Budapest mais aussi Belgrade. Reconnaissable à son balisage, l'itinéraire s'étend sur plus de 3.500 kilomètres. Il mêle des voies 100% aménagées et quelques passages sur des routes à faible circulation.

L'EuroVelo 8

Cette piste cyclable permet de découvrir l'Europe en longeant… la Méditerranée. Elle ouvrira en 2020 et permettra de partir du sud de l'Espagne pour ensuite traverser 11 pays avant d'arriver à Limassol, à Chypre.

Sur la route, vous pourrez découvrir 22 sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco dont le Palais de l'Alhambra en Espagne, le Delta du Pô en Italie, la ville fortifiée de Dubrovnik en Croatie ou l'Acropole d'Athènes en Grèce.

Les cyclistes pourront également observer plusieurs espèces d'oiseaux comme le pélican frisé, le cormoran pygmée ou l'aigle pomarin. Pour accomplir les 5.888 kilomètres du parcours, il faudra compter environ 3 mois.

L'EuroVelo 3

Aussi surnommée la Scandibérique, cette piste cyclable traversera bientôt l'Europe du nord au sud. Plusieurs portions ont toutefois déjà été inaugurées et seront prochainement reliées pour former l'une des plus grandes voies cyclables du vieux continent.

Reliant Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, ce tracé de 5.112 kilomètres suit la route des pèlerins à travers sept pays. Sur le chemin, vous pourrez traverser des grandes villes comme Göteborg en Suède, Hambourg en Allemagne ou Paris en France. Une occasion aussi de découvrir d'incroyables monuments comme la citadelle et les églises de Namur en Belgique, les châteaux de la Loire en France ou les arènes de Pampelune en Espagne.

Cette piste intégrera le réseau cyclable "EuroVelo", qui sera achevé d'ici à 2020: 70.000 kilomètres de pistes à travers 42 pays, qui permettront aux cyclistes de sillonner l’Europe.