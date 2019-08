5 choses à savoir sur l'Amazonie

Trésor de biodiversité , elle est menacée par la déforestation due principalement à l'agriculture, l'élevage et les activités minières, et est actuellement la proie de feux de forêts .

Avec une superficie de 5,5 millions de km2, l'Amazonie est la plus vaste forêt tropicale de la planète.

Depuis 1999, plus de 2.200 espèces de plantes ou d'animaux y ont été découvertes .

La forêt, dont 2,1 millions de km2 sont des zones protégées, abrite une biodiversité unique au monde : un quart des espèces mondiales y sont présentes, soit quelque 30.000 espèces de plantes, 2.500 de poissons, 1.500 d'oiseaux, 500 de mammifères, 550 de reptiles et 2,5 millions d'insectes, selon l'Organisation du Traité de coopération amazonienne (OTCA).

Le bassin amazonien (7,4 millions de km2) occupe près de 40% de la superficie de l'Amérique du Sud et se répartit sur 9 pays : le Brésil, la Bolivie, le Pérou, l'Equateur, la Colombie, le Venezuela, le Guyana, le Surinam et la Guyane (France).

"Poumon de la planète"

L'Amazonie concentre également un tiers des forêts primaires de la planète et, grâce au fleuve Amazone et à ses affluents, 20% de l'eau douce non gelée.

L'Amazone est le fleuve le plus important du monde en débit et le plus long (6.900 km).

Puits de carbone, la forêt absorbe davantage de CO2 qu'elle n'en rejette: elle emmagasine 90 à 140 milliards de tonnes de CO2, ce qui contribue à réguler le réchauffement climatique dans le monde, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF). Mais cette capacité d'absorption du CO2 chute en raison de la déforestation.