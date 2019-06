5.000 fans de Vespa rassemblés en Hongrie

Plus de 5.000 amateurs de Vespa venus de 40 pays différents se sont donné rendez-vous du 6 au 9 juin 2019 aux Vespa World Days à Zanka, en Hongrie.

La 13e édition des Vespa World Days a une nouvelle fois rassemblé les amateurs de Vespa du monde entier. Les organisateurs ont ainsi dénombré 5.000 participants, en provenance de 40 pays (d'Europe, bien sûr, mais aussi du Canada, d'Australie, d'Indonésie, du Japon ou encore de Hong Kong). A cette occasion, pas moins de 3.500 scooters ont paradé en Vespa dans les rues de Zanka.

Ces journées sont organisées chaque année par le Vespa World Club, célébrant la légendaire Vespa, une marque synonyme de jeunesse, de style et de liberté à travers les âges. En un peu plus de 70 ans d'existence, il s'est vendu plus de 18 millions de Vespa dans le monde.

A noter qu'en 2020, deux événements auront lieu à Guimarães (Portugal) du 2 au 5 juillet, et à Bali (Indonésie) du 23 au 25 juillet.