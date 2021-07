3 jardins français oniriques et merveilleux où s'évader cet été

Côté cour ou côté jardin ? Jardin, bien sûr ! Car la France, ce pays de jardiniers, a la chance de compter parmi les plus beaux jardins au monde. En Dordogne, dans le Var ou en région parisienne, laissez-vous surprendre par ces lieux qui confinent à la détente et à la magie. Nous en avons sélectionné trois.

Il est difficile de n'en choisir qu'un dans cette région verdoyante clairsemée de châteaux forts et de rivières. Notre attention s'est pourtant porté sur l'un de ces fabuleux jardins : celui de Marqueyssac.

Dans un château du début du XIXe, on se balade entre les 150.000 buis centenaires taillés au cordeau dans les six kilomètres de promenade. Situé en haut d'un plateau rocheux, le domaine offre une vue imprenable sur le Périgord. Une expérience inoubliable pour celles et ceux qui voudraient se prendre, le temps d'un après-midi, pour Alice au Pays des Merveilles dans les jardins de la reine.