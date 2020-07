3 bonnes raisons de revoir le Château de Versailles avant que les touristes ne reviennent

La toile du "Sacre de Napoléon"

En temps normal, pas facile d'observer les traits des visages des frères et sœurs de l'Empereur ou ceux de Hortense de Beauharnais présente aux côtés de son fils Napoléon-Charles, un héritier présomptif sur cette toile à l'huile mythique du règne de Napoléon Ier. Ce tableau est l'un des plus importants de l'Histoire de France. On y assiste en effet au couronnement de Napoléon par le pape Pie VII le 2 décembre 1804 en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Surtout, la peinture présente l'Empereur en train de couronner son plus grand amour, Joséphine de Beauharnais. Ce n'est pas un geste d'affection mais bien une démonstration de pouvoir que manifeste Napoléon Bonaparte sur celui du Vatican.

Outre les faits historiques, ce sont les dimensions de la toile qui impressionnent : 6,10 m de haut par 9,71 m de large. Pourtant, si cette œuvre de David est l'une des plus emblématiques de la collection présentée à Versailles - alors même qu'elle est accrochée dans la salle du Sacre, il s'agit d'une copie, réalisée par le peintre George Rouget, un élève de David. Le tableau original est exposé au Louvre. Aucune raison d'y apporter une moindre attention. Il avait été demandé au maître David de réaliser en effet deux répliques, dont une préparée par ses soins aux côtés de ses apprentis, pour être exhibée aux Etats-Unis. Le Château de Versailles a pourtant bien abrité la peinture originale de David, jusqu'en 1889. La réplique fut enfin de retour en France en 1946/1947 et prit son actuelle place dans la salle du Sacre.