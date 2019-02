Après la Guadeloupe, on vous emmène dans une île voisine mais au visage bien différent. La Martinique, l'île aux fleurs, est un département français (du coup pas besoin de passeport, la carte d'identité suffit) situé dans les Caraïbes et découverte par Christophe Colomb (oui oui) en 1502. Plus touristique que la Guadeloupe, elle est aussi un peu plus aménagée pour les visiteurs de passages. On y fait quoi en 10 jours?

On va admirer la Fondation Clément La fondation Clément - © Jean-François Gouait Du même nom que la distillerie de Rhum (on vous en parle plus loin), la fondation est un espace d’exposition inauguré en 2016, devenu le premier espace d’art contemporain dédié aux artistes caribéens! Parti d'un constat simple (contraintes liées à la situation géographique et à l'environnement insulaire), la fondation s'engage dans le mécénat afin d'apporter aux artistes résidents de la Caraïbe les moyens (matériel, lieu d'exposition, accès au marché, etc) qu'ils n'ont pas. En plus le cadre est à couper le souffle donc on y va! Plus d'infos : http://www.fondation-clement.org

On part à la découverte des épaves sous-marines Une plongée incroyable - © etrangeetinsolite.wordpress.com En 1902, le montagne Pelée se réveille et engloutit la ville de Saint-Pierre. La lave descendra jusqu'à la mer et fera sombrer une douzaine de bateaux dans la baie. On peut aujourd'hui descendre et admirer ces magnifiques navires et d'autres qui ont coulé depuis!

On va se prélasser sur une des plus belles plages de l'île Une plage qui pourrait s'appeler paradis - © Justin Foulkes / The Tr/REX/SIPA Avec 350km de côtes, vous aurez l'embarras du choix. Et si en plus l'eau est à 28° toute l'année... on prend son essuie, on se pose sur la plage, on va se rafraichir (tout est relatif) dans l'eau calme et transparente, on admire les palmiers qui dansent sous la brise, ... Petit coup de coeur pour la Grande Anse des Salines, à Saint-Anne.

On va faire une rando 10 jours en Martinique : on fait quoi? - © stevegeer - Getty Images/iStockphoto La Martinique propose 250km de sentiers (vous n'êtes pas obligés de tous les faire) entre plages, forêt tropicale, montagne et pitons. On vous propose quand même de prendre votre téléphone avec (pour garder un oeil sur le gps) ainsi qu'un plan parce que tous les sentiers ne sont pas balisés. Mais que serait la vie sans un peu d'aventure?! On ne peut pas ne pas mentionner l'ascension de la Montagne Pelée qui culmine à 1397m. Attention néanmoins d'y aller par temps clair, histoire de ne pas vous retrouver dans un nuage en arrivant au-dessus!

On prend un véhicule électrique chez Watt Up! Des bateaux sans permis pour profiter de la mer des Caraïbes - © Watt Up Watt Up ! réinvente la location de vélo, trottinette, scooter, voiture ou encore de bateau avec un dénominateur commun : le 100 % électrique. Du coup on se balade, on découvre les environs terrestres et/ou maritimes et on diminue son empreinte carbone en même temps!

On se fait un shoot d'adrénaline avec du canyoning 10 jours en Martinique : on fait quoi? - © EXTREME-PHOTOGRAPHER - Getty Images Après s'être bien reposé sur les plages, on se lance dans l'aventure. Une chance que la Martinique ait des rivières et cascades à n'en plus finir au cœur de la forêt tropicale. Pas de stress si vous êtes débutant, vous trouverez tous les niveaux possibles!