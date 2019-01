10 jours en Guadeloupe : on fait quoi?

Et si on partait 10 jours sur l'ile papillon?

On fait du snorkeling dans la réserve Cousteau Et si on le fait en fin d'après-midi, on a un superbe coucher de soleil en prime - © Chloé Rosier Environnement protégé au coeur du Parc National de Guadeloupe, la réserve Cousteau permet de s'émerveiller sur la faune et la flore des caraïbes avec un simple masque et un tuba. Comptez environ 25€ pour 1h30 à 2h de sortie en mer avec matériel.

On monte sur la Soufrière Prévoir de bonnes chaussures! - © Fyletto - Getty Images/iStockphoto Quatre points de départ pour faire plusieurs randonnées autour du volcan de l'île. Point culminant des Petites Antilles (1467 mètres d’altitude), la vieille dame ne déçoit jamais sauf si vous partez un jour de brouillard! Donc vérifiez la météo avant de partir.

On va faire la sieste sur la plage de Saint-anne Vous vous y voyez bien? Nous aussi... - © Chloé Rosier La plus belle plage de l'île, selon nous. Les palmiers qui dansent sous le vent tiède, les vagues légères qui bercent pour mieux s'endormir après un bon repas dans une des paillotes où on mange les pieds dans le sable.

On va boire du rhum sur Marie-Galante Un bob dans la voiture est nécessaire - © Chloé Rosier Il faut louer une voiture pour vraiment profiter de l'île et des petits villages, plages et autres distilleries de rhum. Un tour au Père Labat, un tour chez Bielle, vous faites le plein de rhum pour rentrer en Belgique et puis vous vous prélassez sur les plages désertes en admirant le ciel bleu et les palmiers en avant-plan. Comptez une heure de ferry depuis Point-à-Pitre.

On va faire du scooter aux Saintes Un petit bout de paradis sur Terre - © Mableen - Getty Images/iStockphoto Les Saintes, c'est en scooter ou c'est pas. Les petites routes le long de la côte, les tourments d'amour, une assiette d'acras et une sieste sur la plage. 45 minutes depuis Point-à-Pitre.

On va manger une langouste grillée On se croirait dans un film, non? - © Chloé Rosier Un des plats qu'on rêve de manger au moins une fois sur l'île. Dans un petit restaurant avec vue sur la mer ou les pieds dans le sable, vous aurez l'embarras du choix! On vous suggère de la prendre dans son plus simple appareil : grillée ou au barbecue.

On fait son baptême de l'air Une expérience inoubliable assurée - © Chloé Rosier Après s'être bien reposé, on tente un peu d'aventure et on prend un Hydravion pour survoler l'île et avoir des vues à couper le souffle. On se tient bien et on attache sa ceinture parce que ça secoue! Nous avons testé l'hydravion des Iles du ciel : http://ulm-guadeloupe.com/ulm-hydro/