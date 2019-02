Après une escale en Guadeloupe et en Martinique, on reprend l'avion et on va découvrir La Réunion ! Carrefour des civilisations européenne, malgache, indienne, asiatique et africaine, melting-pot insulaire, avec ses vagues tièdes qui viennent vous lécher les pieds, l’océan Indien vous ouvre les portes de son jacuzzi naturel et la Réunion vous accueille à bras ouverts.

On va au cirque de Mafate 10 jours à la Réunion : on fait quoi? - © imv - Getty Images/iStockphoto D’une superficie de 95 km², le cirque de Mafate est accessible exclusivement à pied. Il présente donc un caractère d’exclusivités et de privilèges pour ceux qui s’y aventurent. Grâce à de nombreux sentiers balisés, il est aisé de partir à la conquête de ses paysages d’une beauté époustouflante.

On va voir les baleines en hiver 10 jours à la Réunion : on fait quoi? - © unpict - Getty Images/iStockphoto Arrivées tout droit de l’Antarctique, les baleines à bosses profitent des meilleures conditions climatiques au large des côtes réunionnaises pour la venue au monde de leurs petits. Afin de développer le whale watching dans un cadre durable, une charte d’approche des baleines a été établie en 2010 et actualisée en 2017. Signée par les entreprises du nautisme, les associations, les professionnels de la mer et du littoral, elle indique le comportement à observer pour approcher les cétacés sans leur nuire.

On fait de la rando 10 jours à la Réunion : on fait quoi? - © LRPhotographies - Getty Images/iStockphoto L’île de La Réunion est mondialement reconnue pour ses randonnées. Avec son relief escarpé, son sommet à plus de 3000 mètres, un volcan spectaculaire, parmi les plus actifs au monde, des cirques majestueux et des forêts profondes, l’île regorge de balades inoubliables. Avec plus de 900 km de sentiers de randonnées adaptés et trois sentiers de grande randonnée (GR), La Réunion est une véritable paradis pour les randonneurs. Les trois GR incluent les plus beaux sites de l’île. Plusieurs variantes d’accès faciles sont praticables et se croisent à de multiples reprises. Il est donc aisé de se concocter son propre itinéraire.

On passe aux Pitons 10 jours à la Réunion : on fait quoi? - © LRPhotographies - Getty Images/iStockphoto Le Piton de la Fournaise et le Piton des Neiges constituent le massif volcanique de l’île. Né il y a 500.000 ans, le Piton de la Fournaise s’est édifié sur le flanc de son aîné, le Piton des Neiges. Le Piton de la Fournaise est un des volcans les plus actifs au monde. On monte jusqu'à 2631 mètres d’altitude en suivant un sentier balisé à la peinture sur la roche. Le décor change jusqu’à devenir totalement lunaire, faisant de cette randonnée une des plus exceptionnelles au monde. Possible de faire la visite au soleil couchant pour des photos encore plus incroyables!

On visite une vanilleraie 10 jours à la Réunion : on fait quoi? - © pierivb - Getty Images En plein cœur de la forêt des hauts de Sainte-Rose, se trouve une vanilleraie pas comme les autres : Vanilla-Bourbon. En pénétrant dans le sous-bois luxuriant, vous découvrez un monde plein de vie où orchidées côtoient fougères, caféiers et pieds de combava. En compagnie de Vincent, le guide attitré de la plantation, vous passez deux heures sur ce site protégé où tout se fait à la main, dans le plus grand respect de la nature. Les secrets de la culture de cette vanille 100% naturelle vous sont dévoilés et vous apprenez notamment comment, en 1841, les destins de la délicate plante et d’un jeune esclave de Sainte-Suzanne ont été intimement liés.