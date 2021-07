Voyager en solo (mais à plusieurs) au féminin, c'est possible !

Alix a également participé à l'un des voyages dans la région finlandaise. Ces nouvelles rencontres lui ont permis d' ouvrir sa vision sur le voyage . "J'avais peur de m'ennuyer en partant seule en voyage. Quand je suis partie en Laponie, je ne connaissais personne et nous avons créé des liens très forts. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que ça ne se reproduise pas."

Le sas de décompression pour se lancer ensuite en solo a été un voyage 100% féminin en Laponie organisé par Jenny Diab et l'agence de voyages Worldway. Une semaine en plein hiver à enchaîner des activités menées par la blogueuse. "C'était un voyage structuré”, se souvient Coralie, 28 ans. "Tous les jours, on faisait des activités : balade en chiens de traineaux, en motoneige, admirer les aurores boréales. C'était une colo pour adultes."

Audrey, 41 ans, se rappelle qu'elle n'a jamais voulu voyager seule à 20 ans de peur qu'il lui arrive quelque chose. Aujourd'hui, ces "peurs sont infondées", selon elle.

"Quand on voit tous les témoignages, les vidéos de youtubeuses, on constate que ce n'est pas forcément dangereux de voyager quand on est une femme."

Pourtant, même si aucune statistique n'existe à propos des violences commises sur des femmes voyageant en solo, "il est établi que les femmes courent dans l'espace public des risques auxquels ne sont pas exposés les hommes, dans leur pays mais pas seulement", déclare Phumzile Mlambo‑Ngcuka, directrice exécutive d'ONU Femmes dans Courrier International.

Grâce au groupe Facebook de Jenny Diab, les femmes peuvent discuter entre elles selon les projets de voyage, s'accompagner ou faire un bout de chemin ensemble.

Les informations qu'apportent les membres du groupe sont "une mine d'or" et font émerger une culture d'entraide et de communauté. Audrey explique : "Mon fils est au Brésil en ce moment et à cause de la pandémie, je bataille avec le consulat pour qu'il revienne. Jenny m'a donné des informations pour lui transférer de l'argent en toute sécurité". Simple et efficace : le groupe permet de rester en contact "pour aider les filles en galère".