Voyage en France : 15 événements "food" à ne pas rater cet automne

Street food, banquets, vendanges, dîners à quatre mains, marchés, dégustations…

L’automne s’annonce pantagruélique. Voici un agenda des 15 rendez-vous des plaisirs de la bonne chère.

Lyon Street Food Festival

> Du 12 au 15 septembre

En cette rentrée, la quatrième édition du Lyon Street Food Festival résonnera comme l’événement à ne pas manquer puisque les organisateurs recevront le chef Mauro Colagreco. La toque triplement étoilée s’est hissée en haut du classement des meilleurs restaurants du monde "50 Best" en juin dernier, avec sa table Mirazur. Au total, plus de 80 chefs mitonneront des petits plats décontractés dans le cadre des Subsistances. On y attend le chef du Plaza Athénée Paris, Romain Meder, mais aussi le chef doublement étoilé Serge Vieira ou encore la toque locale, Matthieu Vianney.

Festival Mange, Lille !

> 14 au 22 septembre

Après la rentrée, on croque la capitale des Flandres à pleines dents. Le festival lillois est devenu un incontournable au mois de septembre, avec ses dîners à quatre mains, son marché, ses restaurants improvisés… Pour les becs sucrés, toujours plus nombreux à fréquenter Mange, Lille !, une édition printanière en 2020 sera consacrée à la pâtisserie.

50 Best Talk

> 16 septembre

Pour la première fois, les conférences orchestrées par les "50 Best", auteur du classement des cinquante meilleurs restaurants du monde, ont donné rendez-vous aux chefs à Paris pour discuter des enjeux de la gastronomie de demain. Et puisque les débats auront lieu dans la Ville Lumière, l’influence de la cuisine française dans la façon de concevoir un plat aujourd’hui alimentera largement les échanges. Mauro Colagreco, champion du dernier classement avec son restaurant Mirazur, sera présent tout comme les chefs Dan Barber, Yannick Alléno, Alain Passard, Bertrand Grébaut et Romain Meder.

3ème édition de Food Temple

> Du 20 au 22 septembre

Retour du festival culinaire au Carreau du Temple, qui prendra des airs méditerranéens pour ce millésime 2019. Les chefs Armand Arnal (La Chassagnette, Arles), Georgiana Viou (L’Atelier de Georgiana Viou, Marseille), Christophe Dufau (Les bacchanales, Vence) et Tamir Nahmias (Adar, Paris) cuisineront et animeront des masterclasses, un programme auquel s’ajoutera la pâtissière Nina Métayer. Le Food Temple sera l’occasion aussi de faire le plein de bons produits qui sentent la garrigue, au détour d’un marché aux airs provençaux.

Bocuse d’Or France

> 23 et 24 septembre

Qui représentera la France pour les sélections européennes du Bocuse d’Or et incarnera l’espoir d’une victoire lors de la finale à Lyon ? Sur près de cent candidatures, seuls huit candidats ont été retenus pour la sélection France du concours international de cuisine. Les participants travailleront la viande de lapin et l’artichaut. Le lauréat s’envolera en juin 2020 à Tallinn, en Estonie, pour la sélection européenne. La dernière étape aura lieu en janvier 2021, lors de la finale dans le cadre du Sirha à Lyon.

33e édition des Trophées Le Chef

> 23 septembre

Voilà le rendez-vous annuel du magazine professionnel qui réunit le gratin de la cuisine française pour honorer l’un des siens. Les trophées féliciteront le service, la sommellerie, la pâtisserie et la cuisine. En 2018, c’est le chef triplement étoilé Christophe Bacquié qui avait été élu chef de l’année.

Best Chef Awards

> 23 et 24 septembre

Dans la galaxie des récompenses réservées à ceux et celles qui rassasient le plaisir gustatif, "The Best Chef Awards" dévoilera son cru 2019 depuis l’université de Barcelone. Un prix atypique puisque l’une des catégories offre l’opportunité au public de choisir leur cuisinier préféré. D’ailleurs, c’est un Français, Grégoire Berger, qui avait raflé la mise en 2018. Pilotée depuis la Pologne, cette distinction avait honoré le chef espagnol Joan Roca l’année dernière.

Tous au restaurant

> Du 30 septembre au 14 octobre

Rendez-vous le 24 septembre pour l’ouverture des réservations et ne pas rater le coche de cette dixième édition. L’opération consiste à profiter de la formule "un menu acheté, un menu offert". Les restaurants participants dressent un menu spécial pour l’occasion et mettent en valeur les produits du terroir français. L’année dernière, près de 1.800 tables avaient participé.

Whisky Live Paris

> Les 5 et 6 octobre

Rendez-vous à la Grande Halle de la Villette pour déguster les derniers blends tendances. Le Whisky Live Paris constitue une opportunité unique en France pour découvrir les nouvelles fabrications, notamment les productions locales. Les visiteurs seront sans doute intéressés par la dégustation de recettes de whisky français. En marge du Whisky Live Paris, les aficionados de mixologie préféreront la Grande Halle de la Villette où aura lieu "la cocktail street", un festival dédié aux dernières tendances en matière de cocktails. On dégustera un petit morceau avec la sélection de restaurateurs retenue pour le "food market".

Salon européen du saké et des boissons japonaises

> Du 5 au 7 octobre

Alors que le Japon sera sur le devant de la scène avec la Coupe du monde de rugby dans quelques jours, le salon du saké offrira l’opportunité de s’immerger dans la culture nippone grâce à la venue d’une centaine de producteurs. Organisé par le premier français titré "saké samouraï", cet événement est un must pour éduquer ses papilles à la diversité des sakés mais aussi aux spécialités culinaires de l’archipel. Cette année, les visiteurs dégusteront l’anguille, notamment sous sa forme laquée, une version aussi délicieuse qu’incontournable de la cuisine japonaise. Aussi, des ateliers proposeront d’en savoir davantage sur les aliments fermentés ainsi que la street food.

La Semaine du Goût

> Du 7 au 13 octobre

Voilà 30 ans déjà que le plaisir gustatif est enseigné comme une véritable matière à l’école. La Semaine du Goût remettra le couvert pour ses Leçons de goût et former les papilles des futurs gastronomes. Mais, la Semaine du Goût, c’est aussi pour les grands. Durant cette semaine, les internautes pourront commander des menus élaborés par des chefs, comme Michel Roth, Juan Arbelaez et Julia Sedefdjian, sur Foodchéri, et ce pour moins de 12 euros. Les Tables du goût rempileront et proposeront des menus spéciaux pour célébrer le bonheur d’un repas à partager.

Oktoberfest

> Du 11 au 19 octobre

235.000 saucisses, 2.400 jarrets de porc, 1.500 cuisses de poulet, environ 7,5 millions de litres de bière… La convivialité munichoise prend ses quartiers à Paris, à la Porte de la Villette, où la version française de cette fête allemande mondialement connue rencontre un vif succès. Plus de 13.000 personnes y ont participé l’année dernière. En 2019, les festivaliers dégusteront six bières Meteor. L’Oktoberfest sera dupliqué à Marseille, du 26 octobre au 2 novembre, au Parc Chanot. Et bien sûr, pour imiter les Munichois, les Parisiens désigneront eux aussi leur Miss Oktoberfest.

La Fête des vendanges de Montmartre

> Du 9 au 13 octobre

On ne présente plus ce rendez-vous parisien dont la cote de popularité a dépassé les frontières de la capitale pour séduire touristes et amateurs de vin de tous horizons. Cette 86e édition célébrera les couleurs bachiques, celles du Clos Montmartre, son nectar de prédilection. Les festivaliers trinquent, certains dansent, d’autres chantent. La fête des Vendanges de Montmartre est surtout un délicieux prétexte pour prendre le temps de s’amuser et honorer la convivialité d’un verre de vin que l’on partage.

Rungis au Grand Palais

> Du 15 au 17 novembre

Cinquante après le déménagement des Halles centrales de Paris dans le Val de Marne, le marché de Rungis renouera avec la population parisienne lors de la première édition du festival du bien manger en novembre prochain, au cours duquel les visiteurs pourront acheter des produits de Rungis ramenés sous la verrière du Grand Palais. Plus de 300 références sont promises à la vente grand public. Pas moins de 120 exposants prendront possession des 15.000 m2 d’espace, où l’on retrouvera les quartiers du marché de Rungis, tels que la marée, les produits carnés, les fruits et légumes, les produits laitiers et traiteurs, l’horticulture et la décoration.

Grand Tasting

> 29 et 30 novembre

Les amoureux de Bacchus, débutants comme confirmés, se retrouveront au Carrousel du Louvre pour déguster les derniers jus des vignerons chouchous de Michel Bettane et Thierry Desseauve, le duo qui fournit le guide éponyme. Un événement également pour participer aux masterclasses et aiguiser le palais à la dégustation de grandes maisons de champagne, d’appellations confidentielles ou de nectars de propriétaires à découvrir.