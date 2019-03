C’était un des derniers weekends de février et le soleil, d’habitude froid et absent, était de la partie. Sur une place qui n’est pas toujours des plus belles, les rayons apportaient cette petite touche de vacances bienvenue après une longue semaine de travail.

Une nuit en douceur au Pillows Hotel à Bruxelles - © Tous droits réservés C’est sur la place Rouppe que le Pillows Hotel a élu domicile il y a déjà plus d’un an. Très discret, nous apprécions de rentrer dans une maison de maître bruxelloise. Le choix de ne pas avoir de réception rend l’expérience encore plus intimiste puisqu’on est accueillis comme des invités. C’est dans un petit salon que l’on nous offre une boisson pendant le check-in. Nous discutons des lieux, de la décoration très moderne mais chaleureuse, des choses à faire et à voir dans les alentours (nous ne sommes pas loin de la Grand-Place). C’est dans cette ambiance conviviale que nous nous rendons dans la chambre.

Dormir dans un écrin Une nuit en douceur au Pillows Hotel à Bruxelles - © Tous droits réservés Nous dormons cette nuit dans une Luxury Room, l’entrée de gamme de l’hôtel qui n’a rien à envier à d’autres 4 étoiles. Une sensation d’espace grâce aux plafonds hauts (ancienne demeure bruxelloise oblige) et les peintures sombres qui apportent ce petit côté cosy et boudoir parfait pour se sentir à son aise. Petit coup de cœur mobilier pour l’armoire de style japonais qui renferme des peignoirs et des pantoufles qu’on n’a presque pas envie de déballer tellement tout est joli. Un peu de luxe ne fait de mal à personne ! S’il est une chose importante dans un hôtel, c’est la literie et le sommeil. Trêve de suspens : nous avons très bien dormi. Le lit, les draps, l’insonorisation, tout concourt à nous laisser passer une nuit réparatrice.

Petit-déjeuner de reine (et de roi) Une nuit en douceur au Pillows Hotel à Bruxelles - © Tous droits réservés Petit-déjeuner en partie servi à table et en partie sous forme de buffet, apprêtez-vous à ne pas manger à midi tant il y a de choses à goûter ! Un petit côté tea time anglais avec un présentoir qui, à défaut de scones, propose des couques miniatures, des brioches, pistolets et autres viennoiseries ainsi qu’un petit plateau de fruit. Accompagné d’un yaourt grec, d’œufs au plat et de bacon, de charcuterie, de fromages et de fruits à n’en plus finir, prévoyez une bonne heure pour profiter de ce moment de calme et de douceur.

Une nuit calme, douce, cosy et réparatrice, un petit-déjeuner tout en délicatesse, un moment de repos à deux pas des attractions touristiques.