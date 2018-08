Une journée à Nivelles : on fait quoi et on mange où? - © Tous droits réservés

Après Liège et Namur, c’est à Nivelles que Tendance a été faire un tour et vous ramène quelques adresses sympas. Nivelles, ce n’est pas une grande ville et, il ne faut pas se mentir, toute une journée sur place c’est peut-être un peu trop. Par contre, si vous voulez allier une journée dans la ville et une marche dans la nature, c’est une destination parfaite pour une journée!

Manger (c’est important) Du bio dès le matin! - © Chloé Rosier On vous propose de prendre votre petit-déjeuner à La Chocolaterie. A défaut de manger rapidement (les couques sont faites minutes), vous aurez des bons produits, bio pour la plupart et un grand choix de biscuits vegan et/ou sans gluten dans la boutique. Plus d’infos : Adresse : 49, Rue de Namur à Nivelles

Les gayettes du pays, c'est par ici! - © Chloé Rosier Si vous voulez ramener une spécialité de la région, c’est au Temps d'un Chocolat que ça se passe. On y a acheté des pralines délicieuses mais c’est surtout pour leur gayettes du pays qu’on y va. Non ce n’est pas très appétissant, on vous l’accorde, mais en vrai c’est bon (et très riche)! Plus d’infos : Adresse : Rue du Pont Gotissart 9 à Nivelles

Faire du shopping (c’est amusant) On a croisé deux petits magasins qui nous ont tout de suite fait de l’oeil !

On y fait ses achats pour Noël (déjà? Oui déjà) - © Chloé Rosier Pour trouver des cadeaux design et pas (trop) chers, on va chez White concept store. Un dépôt vente où vous trouverez des créations design belges (et made in Belgium svp) et des marques connues (comme Baobab) à prix réduits. On y a trouvé une pochette pour ordinateur portable en carton et un tote bag coloré pour faire les courses! Plus d’infos : Adresse : Rue de Namur 32 à Nivelles

