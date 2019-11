Mieux se déplacer à l'étranger avec un outil de traduction intégré à Google Maps

Google souhaite rendre les voyages encore plus agréables en combinant deux de ses services les plus populaires : Traduction et Maps.

Désormais, les avis concernant les hôtels, les restaurants ou encore les musées seront traduits dans de nombreuses langues, grâce à l’intégration de la célèbre application de traduction dans Maps. Il en ira de même pour les itinéraires, afin qu’il soit plus simple de demander sa route à un passant ou de se faire conduire à sa destination par un taxi.

Pour faciliter les déplacements, Google va donc ajouter une nouvelle fonctionnalité de traduction permettant au smartphone de prononcer le nom et l’adresse de n’importe quel lieu dans la langue locale. Pour se faire comprendre, il faudra sélectionner le bouton "haut-parleur" à côté d’une adresse ou d’un lieu spécifique. Pour compléter la conversation, si nécessaire, l’application redirigera automatiquement vers Google Traduction.

Google annonce que cette nouvelle fonctionnalité sera déployée courant novembre 2019, via son application mobile Maps, aussi bien sous Android qu’iOS. D’entrée, une cinquantaine de langues seraient ainsi prises en charge.