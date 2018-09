Les weekends insolites de la rédac : les cabanes de Rensiwez

Dès qu’on quitte l’autoroute, le dépaysement démarre et on se balade sur des petites routes à travers les villages ardennais aux pierres grises. Sous le soleil, on se sent comme Thelma et Louise cheveux au vent (parce que l’air-co ne fonctionne pas et que c’est un des derniers beaux weekends de septembre), musique à fond et vocalises de mouettes (c’est pas parce qu’on chante mal qu’on ne peut pas se faire plaisir en beuglant nos tubes préférés).

Les cabanes de Rensiwez

On s’enfonce de plus en plus dans la forêt (merci le gps) et on passe un petit pont qui nous amène sur un parking des plus bucoliques le long d’un rivière qui chante (elle aussi), avec deux tentes jaune fluo (ça fait un peu tache dans ce paysage naturel). Une jeune fille nous accueille et nous explique le fonctionnement : une clé, un plan (des plus utiles), une lampe de poche (parce qu’il n’y a pas d’éclairage public), une boite d’allumettes (pour jouer à Koh-Lanta) et une tablette (moins utile puisqu’il n’y a pas de wifi). Nous jetons un coup d’oeil autour de nous et découvrons la caverne d’Alibaba version gastronomique : des produits de la région, du vin et des bières, de quoi se faire un festin pour cette soirée qui s’annonce mémorable. Un panier de Blanche-Neige (ou était-ce celui de la Belle au bois dormant?) remplis de victuailles et le plan en main, nous nous dirigeons vers notre cabane (Isabelle de son prénom) en longeant la rivière qui chante toujours.

La cabane est entièrement en bois (du sol au plafond en passant par la baignoire) et mon regard de pyromane en puissance est directement attiré vers le poêle qui nous promet une soirée au crépitement du feu. Nous faisons un petit tour des lieux : deux espaces nuits (parents-enfants), une petite cuisine, un espace salon et une salle de bain. On se croirait téléportées en Scandinavie et on ne serait pas étonnées de se retrouver nez à nez avec un cerf en sortant du chalet. Nous remarquons également le feu de bois dehors qui sert aux barbecues quand le temps le permet (c'est-à-dire pas maintenant).