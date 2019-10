Les weekends bien-être de la rédac : deux jours à Spa au Silva Hôtel Spa-Balmoral

Et si on partait recharger ses batteries dans la nature ardennaise?

Un chemin part de l’hôtel pour s’enfoncer dans la forêt et emmène les promeneurs jusqu’au lac où des pédalos les attendent. Nous n’avons pas testé les pédalos, vu la température (0°) et la neige (qui nous humidifiait fortement).

Un spa à domicile

Quand vous y serez, il y aura surement des gens mais ça n'enlève rien au plaisir ! - © Tous droits réservés

Vu la météo extérieure, on peut comprendre ceux qui n'ont pas envie de mettre-pull-bonnet-écharpe-manteau-gants (c'est-à-dire nous) pour aller jusqu’aux Thermes (qui ne sont pourtant qu'à 5 minutes en voiture et 30 minutes à pied).

On est donc content d’avoir accès à une piscine (chaude), un sauna, un hammam, un Sauna finlandais (dont le mode d’emploi est à l’extérieur, ce qui n’est pas pratique quand il neige) et d’un jacuzzi extérieur (magique avec la neige qui tombe).

On a moins aimé les douches un peu complexes et très vite brulantes ou glacées. On a aimé que le spa, les peignoirs et les chaussons soient compris dans le prix de la chambre !

Tarifs (si réservation hors site de l’hôtel) : 13€ accès, 7€ peignoir, 5€ chaussons

Rapport qualité-prix : Raisonnable. Les infrastructures ne sont pas énormes mais suffisantes pour se détendre. On a particulièrement apprécié le petit plongeon dans la piscine après le Sauna.