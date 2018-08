Les adresses de la rédac : une journée gourmande à Namur

Petit-déjeuner au Pain quot'

On vous l'accorde, ce n'est pas très original mais nous y avons passé un très bon moment. Une petite place arborée, une ruelle piétonne, quelques tables en terrasse, rien de mieux pour démarrer une jolie journée.

Nous avons testé deux de leurs formules : le Manhattan avec saumon fumé et ricotta et le classique avec baguette et confiture bio accompagné d'un oeuf à la coque (bio lui aussi). Vous aurez compris ce qu'on aime à cette adresse : le bio et le cadre (et en plus c'est bon).

