Les adresses de la rédac : une journée à Namur

Mais qui es-tu? Pour la touche belge

Mais qui es-tu? - © Chloé Rosier

Ce petit magasin n'est plus à présenter aux Namurois mais pour les novices de la ville, nous vous conseillons d'aller y faire un tour. Certes les matières premières ne sont pas belges (ni européennes) mais les messages inscrits sur les sweatshirt et autres t-shirt sont on ne peut plus noir-jaune-rouge (et on s'en bat pas du tout les c*******!)

On a d'ailleurs croisé Poelvoord à l'avant-première de "Au Poste" avec un tshirt "que les diables m'emportent" (on vous en parlait sur notre instagram).

Vous pourrez également trouver la marque Veja et leurs chaussures vegan sur lesquelles on a complètement craqué (en plus elles étaient dorées). Si ça fait du bien à notre dressing sans faire de mal à la planète, on est d'accord!

Plus d'infos :