Le classement ultime des parcs d’attractions et de loisirs

Selon une étude sur l’industrie européenne des parcs d’attractions et de loisirs, 307 parcsd’attractions et de loisirs se trouvent en Europe. Il n’est donc pas évident de s’y retrouver et de savoir quels parcs valent vraiment le détour. ShopAlike.fr les a classés afin de vous aider à choisir la meilleure destination selon vos envies.

Les plus grands parcs d’Europe

Certains parcs sont tellement grands qu’il est facile de s’y perdre et qu’une semaine ne suffitpas pour tout explorer. Selon la superficie et le nombre de visiteurs, nous avons répertorié les 5 parcs les plus imposants. Sans grande surprise, nous retrouvons Disneyland Paris en tête. Avec ses 19,425 km2, le paradis Disney est plus grand que Monaco (2,2 km2), Gibraltar (6,7 km2) et la Cité du Vatican (0,44 km2).

Pour les amateurs de sensations fortes

Si certains parcs se prêtent plutôt à un séjour en famille, d’autres se concentrent beaucoup plus sur les sensations fortes et amènent ainsi leurs visiteurs à dépasser leurs limites. Avec cette infographie, les amateurs de sensations fortes sauront quels parcs visiter pour obtenirleur dose d’adrénaline. Ils pourront ainsi essayer les montagnes russes les plus rapides et lesplus hautes à Ferrari Land en Espagne et celles avec le plus d’inversions à Alton Towers auRoyaume-Uni.

Les meilleurs parcs familiaux

Pour un week-end en famille, un parc avec une zone aquatique et possibilité d’hébergement est idéal pour contenter tout le monde. Cette infographie vous présente ainsi les meilleurs endroits pour un séjour détente réussi. Vous pouvez par exemple vous rendre à Energylandiaen Pologne pour 79 €. Ce tarif comprend l’entrée pour un couple, un adolescent de moins de 13 ans et un enfant de moins de 3 ans (parc aquatique non inclus).

Des lieux historiques

Le Vieux Continent compte de nombreux parcs de loisirs historiques. Vieux de 435 ans, le plusancien d’entre eux se trouve à Klampenborg au Danemark et a été fondé pendant que William Shakespeare était encore vivant. Le parc Dyrehavsbakken est donc plus vieux que la plupartdes pays européens ! Ceux qui s’intéressent à l’histoire seront ravis de découvrir les parcs lesplus anciens sur cette infographie.

Sources : shopalike.fr, les sites respectifs des parcs présentés, rcdb.com, Wikipédia.

Attention : Les tarifs peuvent varier selon le taux de change en vigueur ou de la saisonnalité.