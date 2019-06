La course de Mario Kart grandeur nature déboule sur Paris à la rentrée

C’est désormais officiel : les Parisiens et tous les amateurs du célèbre jeu de course de Nintendo pourront se déguiser en Mario ou Luigi pour appuyer sur le champignon et affronter un parcours de kart les 21 et 22 septembre prochains, sur la plus grande piste indoor d’Ile-de-France. L’occasion d’un petit week-end dans la capitale française ?

Du smartphone à la vie réelle

Alors que Nintendo a dévoilé ce printemps une version bêta de "Mario Kart" pour smartphone uniquement accessible aux gamers japonais et américains (les Français espèrent y jouer cet été), la Mushroom Rally Paris aura bel et bien lieu au mois de septembre. Après avoir annoncé la tenue de cette course de kart grandeur nature en mars dernier, la start-up Fever Up, qui suggère des sorties culturelles et divertissantes personnalisées, vient d’annoncer officiellement les dates.

Organisée à Wissous (Essonne), au Paris Kart Indoor, situé à quinze minutes de la capitale, la course promet de faire vivre les mêmes vibrations que le jeu vidéo dans lequel on doit arriver premier et ne pas hésiter à lancer toutes sortes de pièges à ses adversaires : peaux de bananes, bombes, carapaces…

Très populaire au Japon, et notamment à Tokyo, où il est impossible de manquer le cortège de ces voitures au milieu de la circulation, cette activité allie vitesse et humour.

Elle consiste aussi à choisir un déguisement, pour se mettre dans la peau de l’un des personnages. L’accoutrement de Mario et Luigi seront disponibles, mais l’histoire ne dit pas si les fans de Yoshi (la tortue), Toad (le champignon) ou de la princesse Peach auront à disposition les affaires de leur personnage favori.

Dans tous les cas, une réservation au préalable est indispensable, via la plateforme Fever Up. Compter 49 euros les 15 min de course. La Rally Mushroom Paris sera organisée de 10h à minuit. Seuls les pilotes âgés au minimum de 16 ans pourront y avoir accès. Des médailles et des surprises attendront les gagnants.