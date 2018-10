Italie : une semaine à Naples et sur la côte amalfitaine

La côte amalfitaine, Naples, le Vésuve, les ruines de Pompéi, Capri, ... toutes ces choses prennent du temps et, au pays de la farniente, il faut prendre le temps de prendre son temps.

Naples et sa région valent bien une semaine de vacances, on vous le garanti!

Ne pas prendre de logement à Naples si le but de vos vacances est de se reposer.

Le cliché de Naples "l'italien sur sa Vespa qui crie et klaxonne comme un dingue"... et bien ce n'est pas un cliché! Il est également moins dangereux de traverser au rouge en regardant qu'au vert en faisant confiance aux napolitains de respecter le code de la route.

Descendez ensuite jusqu'à la Piazza dei Martiri (attention, beaucoup d'escaliers) et mangez une glace au Gran Caffè La Caffettiera.

Après avoir été manger à L'Angolo Del Paradiso (152 Via Michele Kerbaker), un restaurant de quartier avec des portions qui défieront les plus grands appétits, allez digérer à l'ombre d'un arbre dans le parc du Musée de la céramique.

Capri et Anacapri

"Capri c'est finiiiii" Et bien nous on n'est pas d'accord!

Beaucoup vous dirons que ça ne vaut pas la peine... on aimerait bien être ces gens là, parce que pour être blasé par tant de sublime beauté, il faut avoir vu beaucoup de belles choses dans sa vie.

Nous on a trouvé ça magnifique, féérique et paradisiaque. Certes, il y a beaucoup d'autres personnes en même temps que nous qui se sont dit la même chose (à savoir des milliers de touristes) mais cela n'enlève en rien la magie du moment (un petit peu quand même, mais si peu).

On vous conseille le taxi (20€) pour monter du port à la ville, allez aux Giardini di Augusto puis voir le monastère di San Giacomo (le ticket avec les jardins est à 3,5€), prenez le bus pour Anacapri et descendez les escaliers phéniciens jusqu'à une petite crique. Vos cuisses vous remercieront de cette descende et des kilos (oui oui) que cela vous fera perdre!

Une publication partagée par Chloé Rosier (@unerosesurunmur) le 27 Mai 2017 à 12h33 PDT

Une publication partagée par Maria Lucia‍ (@marialucia__93) le 1 Oct. 2017 à 3h13 PDT