Ikea à la recherche d'un voyageur en quête du bonheur au Danemark

Et si le Danemark promettait la vie la plus heureuse?

Ikea invite les voyageurs à vérifier par eux-mêmes le résultat du rapport mondial sur le bonheur, qui plaçait le royaume danois en deuxième place après la Finlande, en mars dernier. Un job de rêve qui consistera à partir sur les routes à la rencontre des habitants durant deux semaines au mois de septembre prochain.

On se souvient de la vaste campagne de communication de l'Office de tourisme australien, qui avait lancé ce qui avait été désigné comme un "job de rêve", consistant à visiter le pays pour en rapporter les plus beaux clichés. L'idée novatrice a, depuis, fait son chemin. De son côté, Ikea a décidé d'utiliser le prisme du bonheur pour inciter les baroudeurs à partir sur les routes du Danemark. Objectif: trouver les clés pour être heureux dans la vie.

Pour ce faire, le lauréat sera logé à Copenhague durant les deux semaines du projet.

Le voyage consistera à rencontrer la population danoise et à découvrir leur foyer, mais aussi participer à des visites guidées et des dîners.

En cas de petites faims, le gagnant aura accès gratuitement à un restaurant Ikea pour se rassasier en fameuses boulettes de viande.

Proposé par la filiale danoise d'Ikea, l'offre d'emploi est réservé aux plus de 18 ans. Elle implique d'être passionné par les voyages et la découverte de nouvelles cultures. Ikea prévient qu'il faut également être à l'aise face à une caméra. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'un job, le participant sera rémunéré. La chaîne de magasins n'a pas jugé inutile de préciser le montant du salaire. Toutefois, on sait que l'heureux élu bénéficiera du même standard de vie qu'un Danois moyen. Ikea prendra en effet également en charge son logement et les frais de déplacement qu'impliqueront les visites quotidiennes. Au total, la valeur du gain s'élève à 8.000 dollars, soit environ 7.025 euros.

Les candidatures doivent être envoyées avant le 1er juillet. Le nom du lauréat sera dévoilé mi-juillet.