Feu vert pour des trajets 100% féminins chez Citygo

L’application de covoiturage Citygo va lancer "Women Only", une solution qui permet aux conductrices inscrites de ne recevoir que des demandes de trajets émanant de femmes, afin de lutter face au sentiment d’insécurité grandissant dans les transports.

On vous parlait d’une plateforme d’hébergements 100% féminine il n’y a pas longtemps et voici qu’apparaît maintenant une app de covoiturage pour les femmes !

La plateforme compte aujourd’hui 14.000 conductrices, à qui s’adresse donc la nouvelle option "Women Only", qui permet à celles qui le souhaitent de recevoir des demandes de trajets uniquement de la part de passagères, et inversement. Women Only est donc lancé pour offrir davantage de sérénité aux femmes, beaucoup étant encore frileuses à l’idée de faire du covoiturage et de tomber sur de mauvaises rencontres. Cette option sera disponible sur l’application mobile à partir du 24 juin 2019.

Dans tous les cas, le principe reste évidemment le même, à savoir réduire les coûts, tant pour le conducteur que pour ses passagers. Citygo estime ainsi que chaque conducteur reçoit en moyenne 32 centimes par kilomètre parcouru.

Citygo est aujourd’hui essentiellement présent en Île-de-France, sur le Grand-Lyon, sur la région Lille-Roubaix-Tourcoing et sur Marseille. Parfait pour les vacances en France cet été ! La startup prévoit d’étendre son réseau à d’autres pays européens en 2020, à commencer par l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas.

L’application Citygo est à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et l’App Store (iOS).