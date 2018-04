Faire sa valise : optimisation et organisation !

Les vacances de Pâques sont là et vous allez peut-être partir en city trip quelque part (la chance...!) A la rédac, on vous explique comment ne pas prendre trop (et risquer de ne plus avoir de place pour ramener des souvenirs et des bonnes affaires) ou pas assez (et risquer de vous retrouver à poil dans les rues de Rome...) et comment bien s'organiser !

L'art de la valise Faire sa valise, ce n'est pas aussi simple qu'il y parait. Et puis, c'est aussi une question de genre (attention, cliché!)

Ça déborde je pense... - © seb_ra - Getty Images/iStockphoto Valise de femme... trop remplie!

Plein de place pour les souvenirs! - © cyano66 - Getty Images/iStockphoto Valise d'homme...à moitié vide ! Le point positif mesdames : quand vous partez en vacances avec votre homme, il y aura de la place dans sa valise pour vos souvenirs et vos achats !

Etape 1 : faire une liste Vous pensez à vos vacances des semaines à l'avance et vous vous dites "je ne dois surtout pas oublier ce haut, cette jupe, cette paire de lunettes". Au lieu de vous fier à votre mémoire (qui n'est pas infaillible), faites une liste dans votre téléphone ou sur le frigo et, chaque fois que vous pensez à quelque chose, notez-le! Pour la petite anecdote : on oublie toujours notre pyjama du coup on en achète sur place et on se retrouve avec 3 tiroirs de la commode remplis de pyjama!

Une liste...on aime les listes ! - © zdravinjo - Getty Images/iStockphoto

Etape 2 : choisir la bonne valise Prendre un sac à dos pour deux semaines à New York ou une valise de 23 kg pour deux jours à Rome... cela semble déséquilibré, non? Alors on se pose les bonnes questions : combien de temps je pars? pas longtemps : petite valise / longtemps : grande valise

où je pars? il fait chaud donc des vêtements qui ne prennent pas trop de place : petite valise / il fait froid et il me faut 4 pulls, 5 paires de collants polaires, des mouffles : grosse valise

Je pense que ce n'est pas le bon contenant ! - © nito100 - Getty Images/iStockphoto

Etape 3 : optimiser le rangement Les objets lourds , dans le bas de la valise (le bas quand elle sera sur ses roulettes et que vous la tirerez, pas quand vous la faites)

Les objets fragiles dans les chaussettes (pour les protéger)

Le roulé-boulé des t-shirts et autres pantalons (pour les adeptes)

Le sachet plastique transparent avec les produits liquides (ne dépassant pas 100ml) à portée de main pour ne pas devoir vider sa valise dans la file de l'aéroport

Le roulé-boulé! - © Tatomm - Getty Images/iStockphoto

Autres astuces prévoir les vêtements les plus épais et les chaussures les plus encombrantes sur le côté pour les mettre sur vous le jour du départ

mettre dans son sac à main les choses (vraiment) très importantes : pilule et autres médicaments, passeport, tickets, porte-feuille, téléphone et chargeur

prévoir un tote bag pour les balades en ville et pouvoir y mettre vos achats (plus sympa et écologique que des sacs en plastique dont vous ne saurez que faire une fois de retour à l'hôtel)