Excursions en Belgique : le sentier GR des Abbayes Trappistes de Wallonie

Un sentier de Grande Randonnée en Wallonie qui vous promène d’abbaye en abbaye, à la découverte des bières trappistes de Rochefort, Chimay et Orval.

Vous adorez les randos et vos chaussures de marche sont déprimées dans l’armoire ? Vous allez pouvoir les ressortir et doubler votre plaisir : marcher et découvrir le monde des trappistes belges !

La longueur de ce GR (290 km) vous permettra de faire différentes balades ou bien d’organiser un véritable voyage de plusieurs jours avec des escales dans les villages que vous croiserez sur le chemin. Le dénivelé n’est pas incommodant et la difficulté assez faible pour pouvoir convenir à tous les niveaux de randonneurs ou promeneurs.

A la découverte des bières trappistes

Les 290 km sont divisés en deux tronçons (Chimay-Rochefort de 174 km et Rochefort- Orval de 116 km) et permettent de découvrir l’Abbaye d’Orval, l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy à Rochefort et l’Abbaye de Scourmont à Chimay. Les bières qui sont brassées dans ces abbayes ont le nom de trappistes, une appellation contrôlée. En effet, sur les douze bières trappistes qui existent dans le monde, onze portent le label "Authentic Trappist product" et trois sont wallonnes : la Rochefort, l’Orval et la Chimay. Ces bières doivent être brassées dans des abbayes cisterciennes et sous le contrôle de la Communauté Trappiste. Le petit plus de la balade : s’arrêter à chaque abbaye pour y déguster une bière et du fromage !

Le balisage de la randonnée est permanent et peut-être suivi relativement facilement sans avoir besoin d’un GPS, d’une boussole ou d’un 6e sens. Vous pouvez télécharger le plan et les infos sur le site des Sentiers de Grande Randonnée (les deux balades sont disponibles gratuitement en format GPX ou payant en PDF français).