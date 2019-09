Envie de dormir dans des œuvres d’art à ciel ouvert ?

Pour se plonger au cœur de la forêt et vivre une immersion totale dans la belle nature de la région de Ciney, vous pouvez aujourd’hui suivre le "Sentier d’art" qui a été inauguré au printemps 2019.

Un circuit de 50 km (il faudra prendre de bonnes chaussures), jalonné de 8 œuvres de Land’Art et 2 abris artistiques, qui clôturent la boucle qui a commencé en 2017. Tout au long du "Sentier d’art", 7 abris vont vous permettre de vous poser, vous reposer ou même de passer la nuit. Ne vous attendez pas à du grand luxe, il faudra prendre votre sac de couchage (et un pyjama bien chaud).

Parmi ces abris, il y a "Torvtak", une sorte de nid tout rond avec un toit végétal conçut par un artiste espagnol, Mario Boccolini, qui s’harmonise avec les collines environnantes et s’intègre parfaitement dans les bois. Un moment enchanteur à vivre !

On y trouve également, le chantier ambitieux de deux Wallons (cocorico), Xavier Willot et Nicolas Bourguignon. Leur projet : construire un spacieux refuge pour six personnes qui se compose de deux plateformes assemblées autour d’un tronc d’arbre, mais avec l’impératif incontournable de ne pas le blesser, ce qui implique de n’avoir aucun forage ni aucune fixation dans l’arbre. Et pour le protéger, des membranes sont installées tout autour du tronc.

Après 15 jours de travail acharné, la structure est bardée de planches de bois obliques et en sapin local, qui seront brûlées suivant la technique japonaise du shou-sugi-ban afin de les rendre plus résistant aux intempéries et aux insectes.

Xavier et Nicolas laissent au cœur de la forêt cette œuvre d’art nommée "Levitas", qui avec sa forme cubique semble en lévitation autour du tronc d’arbre mais aussi un abri accessible à tous ceux qui auront envie de s’y aventurer.

Avec ses lignes graphiques, il est une invitation supplémentaire à découvrir ce magnifique "Sentier d’art" de la campagne condruzienne, véritable musée à ciel ouvert.

Plus d’infos : http://sentiersdart.be/