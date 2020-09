Comment obtenir votre Railpass 'Hello Belgium' gratuit de la SNCB ?

On ne l’attendait plus, certains l’avaient même oublié mais le voilà, le Railpass gratuit de la SNCB est (presque) là ! Voici ce que vous devez savoir pour vous le procurer et l’utiliser correctement parce que ce n’est pas un Railpass 'normal'.

Le "Hello Belgium Railpass" gratuit vous donne droit à 12 trajets en train pour voyager en Belgique. Les vacances sont finies mais c’est le moment de se préparer des citytrips dans notre beau pays pour visiter les plus beaux villages de Wallonie et ceux de Flandres par exemple !

Comment recevoir le Hello Belgium Railpass gratuit ?

Tous les résidents belges de plus de 12 ans peuvent commander leur Railpass gratuit en remplissant un formulaire sur le site www.hello-belgium.be. Attention, la demande devra être faite avant le 30 septembre. Vous le recevrez 8 à 10 jours plus tard directement dans votre boîte aux lettres.

Les conditions d’utilisation

Plusieurs conditions s’appliquent au Hello Belgium Railpass :

il est nominatif donc vous ne pouvez ni le prêter, ni le revendre, ni l’utiliser à plusieurs comme c’est le cas du Railpass classique

vous pouvez voyager les jours de semaine à partir de 9h et sans limitation horaire les week-ends et jours fériés

les 12 trajets en train doivent être utilisés entre le 5 octobre 2020 et le 31 mars 2021 avec un maximum de deux voyages simples par mois donc un aller-retour par mois, pas plus

valable uniquement en Belgique

Attention, si vous voyagez vers ou depuis la gare de Brussels Airport – Zaventem, vous devrez acheter un Supplément Brussels Airport séparément et à l’avance pour chaque trajet effectué.

Plus d’infos sur le site Internet d’Hello Belgium.