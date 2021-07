City-trip en Belgique : 4 yourtes pour vous évader en Wallonie

Plus

Envie de faire un break dans un logement insolite le temps d’un week-end ? On vous propose une sélection de 4 yourtes réparties en Wallonie.

1. Une yourte wellness entre Namur et Dinant

Selon l’hôte de l’hébergement, vous pouvez profiter du calme de la campagne et du soleil (si le temps le permet, bien évidemment) puisqu’une terrasse privée et un jardin sont exposés plein sud. Si la météo n’est pas assez clémente, vous pouvez vous réchauffer autour d’un feu de bois. De plus, un espace bien-être privatif avec un bain finlandais et un sauna sont mis à votre disposition. Les prix sont d’environ : pour une nuitée, 141 euros pour deux personnes.

2. Une yourte dans les bois de la Fagne-Famenne

Nomadsland est un glamcamping éphémère en pleine nature qui propose des séjours plutôt luxueux. Ce sont des yourtes très spacieuses à partager avec votre conjoint, en famille ou entre amis. Celles-ci sont meublées tel un petit appartement. Le domaine Massembre vous propose un spa extérieur avec un bain finlandais au feu de bois et un sauna. Ils organisent également des ateliers comme des séances de yoga avec du vin, de la médiation en plein air pour faire corps à corps avec la nature et d’autres activités pour petits et grands. Les prix sont d’environ : pour deux nuitées lors d’un week-end, 480 euros pour deux personnes.

3. Une yourte au bord d’un lac

Dans cette yourte vous pouvez vous renouer avec la nature et vous déconnecter du monde urbain puisqu’il n’y a pas d’électricité ni d’eau courante. Il y a juste le nécessaire pour vivre tel un barbecue intérieur et une cheminée pour cuisiner comme à l’ancienne. Vous avez la possibilité de vous baigner dans un grand lac. Même s’il n’y a pas d’électricité et de robinet, tout n’est pas rustique, l’endroit est doté d’un sauna. Les prix sont d’environ : pour une nuitée, 235 euros pour deux personnes.

4. Une yourte à Chimay