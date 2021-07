City-trip à Anvers : qu’est-ce qu’on y fait ?

Que direz-vous d’une journée d’évasion à Anvers ? Il y a tellement de choses à faire et à visiter. Cette ville est magnifique pour son architecture, ses concepts stores, ses cafés et restaurants. On vous donne quelques adresses pour découvrir la ville sous ses plus belles facettes.

Faites un tour à la Gare Centrale d’Anvers

Si vous venez en train, vous découvrirez la magnifique architecture de la gare à la sortie du wagon. En revanche, si vous venez en voiture, faites un détour à la Gare Centrale d’Anvers, ça vaut la peine ! Le bâtiment se compose d’une toiture en acier qui surplombe les quais et d’un bâtiment en pierre, de style éclectique. Lire aussi : Laissez-vous tenter par le tourisme ferroviaire

Allez manger à Pakt

Pakt, ce sont des anciens entrepôts abandonnés qui ont été aménagés en espace vert. Vous pouvez boire un verre et manger dans une atmosphère bobo chic. Le site se compose d’espaces pour les artistes. On y retrouve même une salle de CrossFit et des magasins durables. Cet endroit est un peu reculé du centre-ville mais il vous offre un cadre exceptionnel pour passer de bons moments.

Contemplez la Grote Markt

L’architecture de la place est semblable à la Grande-Place de Bruxelles. Les maisons sont également ornées de dorures et une chose qui peut étonner, c’est sa forme triangulaire. La place est bordée de nombreuses terrasses, vous pouvez admirer la beauté des maisons qui l'entourent et la fontaine, tout en prenant un verre ou en mangeant une glace artisanale.

Partez à la recherche du passage secret de Vlaeykensgang

Lorsqu’on flâne dans des villes anciennes, il nous arrive de tomber sur des petites ruelles toutes mignonnes. C’est le cas du passage secret de Vlaeykensgang, il relie le Oude Koornmarkt et la Pelgrimstraat. Restez aux aguets, cette ruelle se trouve entre deux restaurants. Lire aussi : Les plus beaux villages de Belgique : un tour en Flandres

Mangez de la pâte à cookie

Arrêtez-vous à un des seuls bars à pâte à cookies de Belgique. The dough bar propose une 7 variétés de pâte à cookies avec différentes garnitures. Et si vous n'avez pas envie d'aller jusqu'à Anvers, on vous propose une recette de cookie dough sain à faire soi-même.

Descendez dans le Tunnel Sainte-Anne

Si vous vous baladez le long des quais, vous remarquerez qu’il n’y a pas de pont pour rejoindre l’autre rive. Pour la simple et bonne raison qu’avec les nombreux bateaux qui viennent s’amarrer au port, les Anversois ont décidé de ne pas perturber le trafic fluvial en créant des ponts. Mais ils ont opté pour des tunnels sous l’Escaut. Un des plus connus et plus mythiques est le Tunnel Sainte-Anne. Vous pouvez descendre dans le tunnel via les authentiques escaliers mécaniques en bois.

Profitez d’une vue à 360° sur le toit du MAS

Le Museum aan de Stroom (MAS) vous offre gratuitement une vue panoramique sur l’entièreté d’Anvers. Un escalator vous permet d'accéder à 9 étages afin de découvrir une autre vue de la ville à chaque niveau. À la fin, vous vous retrouvez sur le sommet du musée pour contempler le port et les maisons anversoises.

Soyez éblouis par la maison du port