Au Vietnam, un café recueille des chats à adopter

A Hanoï, un nouveau café sert d’abri à une quinzaine de chats abandonnés ou blessés.

"J’essaie d’aider les chats en difficulté, de soigner leurs blessures physiques et mentales", a expliqué le propriétaire du café Chez Ngao, Nguyen Thanh Binh, 24 ans. Il recueille des chats et les abrite en espérant qu’ils finiront par trouver une nouvelle maison.

Son café à but non lucratif a rapidement attiré les amis des chats après son ouverture le mois dernier. On y trouve du café mais aussi des félins à caresser, à soigner et si on le souhaite, à adopter. "Lorsque je viens dans ce café, je joue avec les chats mais je les écoute, aussi, et je sympathise avec eux", raconte une étudiante âgée de 20 ans, Le Hoang Yen.