A quel moment partir pour une destination de rêve ?

Les experts du tourisme de TripAdvisor ont compilé un guide des destinations les plus prisées en précisant les périodes les plus avantageuses pour réserver ses voyages à travers le monde.

Après avoir demandé à ses membres les destinations qu'ils voulaient le plus visiter, les analystes ont pris en compte les tarifs hôteliers de 200 sites différents pour trouver la meilleure période pour réserver leurs vacances de rêve, sans pour autant grever leur budget.

Les données climatiques et les restrictions saisonnières ont aussi été mises dans la balance.

En tête des destinations qui font le plus rêver les utilisateurs de Tripadvisor on trouve Bali, l'île paradisiaque d'Indonésie. Bien que le rêve puisse sembler hors d'atteinte pour certains, les analystes soulignent qu'en réservant en mai ou en juin, les voyageurs peuvent économiser jusqu'à 52% sur leur chambre d'hôtel par rapport à la haute saison.

Voici d'autres destinations de rêve et les meilleures périodes pour s'y rendre:

L'île Maurice : en réservant pour septembre, on peut économiser jusqu'à 51%

Bali : mai, juin, économies jusqu'à 52%

Bora Bora : avril, économies jusqu'à 38%

New York City : mars, économies jusqu'à 33%

Botswana : avril ou octobre, économies jusqu'à 32%

Chûtes d'Iguazu au Brésil : mai, économies jusqu'à 31%

Tokyo : mai, économies jusqu'à 21%

Seychelles : septembre, économies jusqu'à 20%

Hawaï : avril, mai, septembre et octobre, économies jusqu'à 20%