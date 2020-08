8 logements Airbnb avec des vues incroyables

Plus

On ne peut pas encore voyager autant que l’on aimerait mais cela ne nous empêche pas de rêver ou de planifier des voyages incroyables. Conde Nast Traveler a fait un tour sur le site de locations d’appartement Airbnb pour dénicher les plus belles vues que l’on peut avoir d’un canapé, partout dans le monde. Attention aux yeux, ça fait rêver !

Vue sur San Marco à Venise L’un des plus bels Airbnbs de toute l’Italie (même s’il y en a beaucoup dans la liste des plus beaux). La baie vitrée de cet appartement vénitien encadre parfaitement la basilique Santa Maria della Salute et le front de mer de San Marco de l’autre côté de la rivière. Située sur la Giudecca, l’île du sud de la ville, elle n’est pas sur l’île principale de Venise mais la vue à couper le souffle vaut le petit taxi-bateau à prendre pour rejoindre les attractions. Prix : 220€/nuit Voir sur AirbnbSan Marco amazing view in 80 square meters

Akureyri en Islande L’Islande est un pays connu pour sa beauté naturelle époustouflante, il serait dommage d’être enfermé dans un logement qui ne vous offre pas la possibilité d’admirer cette nature incroyable. Cet appartement de deux chambres et une salle de bains à Akureyri, au nord de l’île, est simple et épuré mais la vue est sublime. Prix : 181€/nuit Voir sur AirbnbAmazing view - Moderne apartment

Mount Creighton en Nouvelle-Zélande Les vues sont absolument incroyables, la maison en elle-même est sublime et tout est fait pour vous croire être dans un rêve. L’intérieur est décoré avec des couleurs assorties à la vue sur le lac Wakatipu et ses montagnes environnantes. La maison peut accueillir jusqu’à 10 personnes dans des suites avec chacune leur salle de bains. Prix : 350€/nuit Voir sur AirbnbGreat Location! Great View!

Casa Blue au Costa Rica La vue sur la baie et la plage depuis les cinq chambres de la maison est imprenable mais ce sont les deux bungalows de style pagode qui offrent les meilleurs points de vue. Prix : 714€/nuit

Dans la jungle à Paraty au Brésil La vue est moins dégagée que les autres logements mais elle reste exotique et dépaysante. Vous êtes au milieu d’une éco-réserve brésilienne, située à côté du parc national de Bocaina. Deux murs de fenêtres se regardent et vous "enferment" dans une mer de fougères, palmiers et autres arbres tropicaux. Prix : 115€/nuit Voir sur AirbnbSwim Under a Private Waterfall at a Tranquil Forest Haven

Vue sur la Méditerranée à Oia en Grèce Une maison troglodyte restaurée un peu sombre à l’intérieur mais rassurez-vous, vous passerez plus de temps sur la terrasse que partout ailleurs. La piscine surplombe la mer Égée et les transats vous attendent pour prendre un cocktail en regardant le coucher du soleil… Oui oui, on rêve ! Prix : 364€/nuit Voir sur AirbnbTHE FISHERMANS' CAVE HOUSE