5 applis pour voyager l'esprit tranquille en voiture pendant vos vacances en France

Il ne suffit pas de faire le plein d'essence et de vérifier la pression des pneus, d'avoir bien rangé tous ses bagages et attaché soigneusement ses enfants à l'arrière du véhicule pour partir en vacances serein. Il convient également d'installer quelques applications mobiles très utiles sur son smartphone.

Bison Futé

L'application mobile Bison Futé permet de connaître en temps réel les conditions de conduite sur l'ensemble du réseau routier national français. En plus des prévisions de trafic (vert, orange, rouge ou noir) et des bouchons, elle offre une vue détaillée de divers événements routiers à proximité comme les chantiers en cours, les accidents, etc. avec à chaque fois leur impact sur la circulation.

L'application Bison Futé est à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS).

Waze

Incontournable pour toujours savoir tout ce qui se passe sur la route, Waze informe en temps réel de l'état de la circulation, des travaux, de la présence ou non de la police,... De plus, l'application permet à tout moment d'ajuster son itinéraire en fonction des différents problèmes relevés, l'idée étant de pouvoir gagner du temps.

L'application Waze est à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS).

Gasoil Now

Extrêmement pratique, l'application Gasoil Now permet, comme son nom l'indique, de trouver les stations-service les plus proches. Plus de 10.000 stations sont référencées sur tout le territoire, l'application ne se contentant pas de les localiser mais présentant également leurs tarifs actualisés.

L'application Gasoil Now est à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS).

Aire de repos

Il est fortement recommandé de s'arrêter faire une pause toutes les deux heures. Afin d'en profiter du mieux possible, autant avoir avec soi une application qui recense l'ensemble des aires de repos françaises sur autoroute. Celle-ci permet de découvrir à l'avance la liste des enseignes et des activités présentes sur chacune d'entre elles afin de satisfaire aussi bien une petite faim, une envie de jouer des enfants ou un simple ravitaillement.

L'application Aire de repos est à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS).

Blablacar

Pour voyager à moindre frais, quoi de mieux que le covoiturage ? Référence ultime en la matière en France, BlaBlaCar permet de se rendre un peu n'importe où en partageant les frais avec d'autres voyageurs. L'application permet de réserver rapidement ses trajets mais aussi de proposer ses propres itinéraires et dates de voyage s'ils ne sont pas disponibles.

L'application BlaBlaCar est à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS).