5 activités insolites à faire en intérieur en Wallonie quand il pleut

Le karting en réalité augmentée - C'est du belge - 01/05/2021 "Nos inventeurs Belges ne manquent pas d’imagination ! Si on les a déjà découvert dans le milieu de l’automobile, de l’art, ou encore de la gastronomie, cette fois, c’est dans le domaine de la réalité augmentée que Sébastien Milcam fait rayonner notre Royaume, ici et à l’étranger ! Anne-Laure Macq nous emmène à la découverte de ce surprenant et étonnant karting qui a conquis petits et grands !"