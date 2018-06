4 endroits à visiter en dehors des clichés de New York

On est allés (pour nos vacances) à New York et on a beaucoup marché. Genre vraiment beaucoup. Plus de 15km par jour, de 8h à 22h tous les jours. Mais ça en valait la peine! On vous dit ici ce qui semble (pour nous) des indispensables même s'ils sortent des clichés comme Time's Square (où on vous conseille malgré tout d'aller parce que ça reste Time's Square).

Coney island Coney Island - © Chloé Rosier Décors du dernier Woody Allen, à une petite heure du centre de Manhattan (moins si vous logez à Brooklyn), le parc d'attraction est un must même si vous ne restez qu'une semaine. De la station de métro, on voit déjà les roller coaster et autres attractions colorées qui vous donnent des frissons. Bon à savoir : il ne faut pas payer l'entrée mais chaque attraction séparément avec des jolis tickets très désuet. Nous avons testé la grand roue, la barbe à papa (qui n'st pas une attraction mais bien une sucrerie) et le Cyclone (classé comme lieu Historique d'intérêt national et construit en 1927). Dans cet ordre là, c'est plutôt risqué, il vaut mieux manger après le Cyclone pour ne pas risquer d'offrir votre repas (en version pré-mâchée) à la personne derrière vous. Vous pourrez également faire la file chez Nathan qui a été ouvert en 1916 par des émigrés polonais. Ce qui en fait donc un des plus ancien lieu vendeur de hot dog des Etats-Unis.

Nathan's hot dog - © Chloé Rosier

Roosevelt Island Téléphérique au milieu de NY - © Chloé Rosier Petite île résidentielle de New York, on y accède par un pont, le métro ou (plus exotique) un téléphérique. On vous conseille bien entendu de tester le téléphérique qui se balade entre les gratte-ciels new-yorkais et qui vous donne de belles perspectives pour faire des photos inoubliables pour le prix d'un ticket de métro. Sur place, vous pourrez prendre le bus rouge (qui coute normalement 0,25$) qui fait le tour de l'île pour vous arrêter en bout de ligne et aller marcher le long de l'eau jusqu'au phare. Insolite et reposant (on était presque seuls), c'est une pause dans la jungle urbaine et un endroit d'où faire de belles photos de la skyline!

New York est photogénique, y a pas à dire ! - © Chloé Rosier

Le quartier de Columbia 4 endroits à visiter en dehors des clichés de New York - © jianhaoguan - Getty Images/iStockphoto Au nord de Manhattan se trouve une des universités les plus connues des Etats-Unis (pas autant qu'Harvard mais quand même). Elle est ouverte aux visiteurs et vous pourrez vous balader dans l'enceinte du campus, voir les immeubles et les bibliothèques et même entrer dans la library (qui abrite aujourd'hui des bureaux). En sortant du campus, le quartier reste estudiantin et vous trouverez restaurants et boutiques de livres à foison. Notamment un diner américain (Tom's Restaurant) qui a été le décors d'une série américaine dans les années 80 (Seinfield qui n'est pas très connu de notre côté de l'Atlantique).

Un vrai diner américain comme on les aime - © Chloé Rosier