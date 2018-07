3 adresses foodie à Liège

On top of montagne de bueren in Liege belgium. - © Daniel_Keuck - Getty Images/iStockphoto

Tendance a été faire un tour à Liège et on vous ramène trois petites adresses foodie.

Commencer la journée chez Get Your Mug Un chocolat chaud lait d'amande pour commencer - © Chloé Rosier Max, le gérant, a voulu son café à son image : un voyage. Un endroit cosy, une carte pour tous les gouts (et même du lait d'amande) et un décors en trois temps : tables et chaises modernes pour bosser en prenant son café, gros fauteuil d'antan dans lequel on s'enfonce pour une conversation avec les copines et coin colonial pour boire du café dans un décors de circonstance.

Dans un cadre cosy, on s'arrête pour prendre des vitamines - © Chloé Rosier Et si vous avez un creux, on vous conseille les cup cakes (qui commencent à se faire rare dans le reste de la Belgique) parce qu'on adore ça! Plus d'infos : Adresse : Rue des Carmes 17, 4000 Liège

Horaire : 7h-17h

Facebook : Get Your Mug

Instagram : Get Your Mug

Un lunch frais et local chez LAU Une table d'hôtes gourmande - © Chloé Rosier LAU, c'est une sandwicherie fine et une table d'hôtes. Le principe : une carte déclinée en tartines, tartines grillées ou salades et une ardoise de plats du jour. Les beaux jours, vous avez une terrasse dans la rue piétonne qui vous invite (plus que fortement) à vous asseoir et à déguster leur limonade maison (qui change également tous les jours) au fruit de la passion quand on y était.

Le Truffe et la Laurette en tartines grillées - © Chloé Rosier Nous avons testé la Laurette et le Truffe (en tartines grillées) accompagnées d'une petite salade. Très frais, le thon n'était pas trop présent et la truffe bien dosée. En plus, tous les produits sont locaux et ce n'est pas pour nous déplaire! Il y a même une carte dans le restaurant avec les noms et adresses de chacun de leurs producteurs (si vous avez aimé le pain, vous pouvez aller le chercher au Théâtre du pain). Plus d'infos : Adresse : Rue de la Casquette 18, 4000 Liège

Horaire : 10h-18h

Facebook : LAU

Instagram : LAU Table d'hôtes

Un goûter gourmand chez Dolci's (le temps des cerises) Si vous remontez la rue pierreuse pour aller passer un petit moment au soleil sur les Coteaux de la citadelle, vous passerez à coté d'une petite boulangerie qui ne paie pas de mine mais qui pourtant fait des choux délicieux! Rien de plus facile à emporter et à grignoter sur le chemin qui monte (vraiment fort) vers les jardins des coteaux.