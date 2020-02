15 façons d’utiliser Google Maps durant vos prochaines vacances

Début février, Google Maps célébrait ses 15 ans. En 15 années, l’application n’a cessé d’évoluer.

Celle qui, à la base, vous menait simplement d’un point A à un point B est devenue un incontournable pour une grande partie de vos déplacements. Aujourd’hui, nous sommes beaucoup à utiliser Google Maps au quotidien, que ce soit pour trouver un restaurant ou nous rendre chez un ami. Mais surtout, l’application est devenue un vrai compagnon de voyage. Comme les vacances approchent, nous avons listé 15 fonctionnalités à connaître lorsqu’on part en voyage, pour rendre vos vacances encore plus faciles et organisées.

Et pour ceux qui voudraient savoir à quoi ressemblera leur prochaine destination, ou simplement avoir des étoiles dans les yeux, sachez qu’un grand nombre de lieux célèbres sont disponibles sur Google Street View. Même les plus surprenants, comme l’espace ! Les cinq lieux les plus populaires sur Google Street View sont : Yosemite (Californie), l’intérieur de la Sagrada Familia de Gaudi (Barcelone), l’intérieur de la Station Spatiale Internationale (L’Espace), le Machu Picchu (Peru) et l’Uros Village (Peru).

Traduisez les noms de lieux et les adresses : Vous cherchez un lieu dans un pays dont vous ne parlez pas la langue ? Appuyez simplement sur l’icône du haut-parleur à côté du nom du lieu ou de l’adresse en question : Google Maps l’énoncera pour vous dans la langue locale.

Restez organisé(e) : Lorsque vous voyagez en avion, votre réservation de vol – en plus de celle d’une voiture, d’un restaurant ou d’un hôtel – est facilement accessible depuis vos paramètres. Plus besoin de rechercher les e-mails de confirmation !

Trouvez et réservez votre hôtel : Recherchez des hôtels dans Google Maps. L’information offerte vous permet de choisir où vous allez loger. Vous pourrez notamment découvrir des photos, des descriptions et des avis… Et même réserver directement votre chambre depuis Google Maps.

Retenez les lieux que vous avez visités et partagez-les avec vos amis : La version mise à jour de Timeline vous offre un aperçu des restaurants, des hôtels et des magasins que vous avez visités pendant vos vacances. Vous avez en outre la possibilité de les exporter dans une liste et de les partager avec vos amis.

Trouvez votre chemin dans les aéroports : Vous vous envolez vers une nouvelle ville ? Orientez-vous dans son aéroport avec Google Maps. La recherche rapide d’un terminal – DTW Terminal 2 par exemple – vous présentera la configuration des lieux, ainsi que les portes d’embarquement, les lounges, les restaurants et les magasins à proximité.

Trouvez une aire de repos : Si votre trajet s’effectue en voiture, utilisez Google Maps pour trouver l’aire de repos la plus proche afin de faire une pause, de manger ou de faire le plein.

Planifiez des activités en groupe : Avec les listes de groupes dans Google Maps, planifier un voyage avec d’autres devient simple et efficace. Vous avez ainsi la possibilité de créer un itinéraire en commun en ajoutant des endroits à visiter et les activités à faire en groupe.

Trouvez la perle cachée : Appuyez sur l’onglet Explorer pour découvrir les meilleurs restaurants, sites et événements lorsque vous découvrez une nouvelle ville.

Accédez aux itinéraires hors ligne : Aucune connexion de données ? Pas de souci. Vous pourrez toujours trouver votre chemin, même si votre connexion est instable ou que vous êtes en itinérance de données. Si vous campez en pleine nature ou voyagez à l’étranger, vous pouvez télécharger la carte d’une région et utiliser la navigation détaillée, même sans connexion.

Ne vous perdez pas : Lorsque vous explorez une ville à pied, Live View vous aide à choisir la bonne direction grâce aux flèches directionnelles claires de la carte.

Localisez les vélos et trottinettes électriques Lime : Explorez plus de 80 villes du monde grâce à la localisation dans Google Maps des véhicules Lime. Les informations fournies concernent la disponibilité et le temps de parcours vers le véhicule, une estimation du coût de votre trajet, la durée de celui-ci et votre heure d’arrivée.

Rappelez-vous où vous avez garé votre véhicule : Il est facile d’oublier où votre voiture est stationnée, surtout dans un environnement mal connu. Après avoir atteint votre destination, vous pouvez utiliser Google Maps pour enregistrer votre emplacement de parking. De quoi éviter les "Mais où est donc la voiture ?".

Ecoutez votre musique et vos podcasts sans quitter Google Maps : Un bon road trip se fait en musique. Google Maps vous permet d’accéder à Spotify, Apple Music et YouTube Music en mode navigation afin de rester bien concentré sur la route.

Sélectionnez un nouvel itinéraire : Vous voulez emprunter une autre route que celle proposée ? Faites simplement un " glisser-déposer " pour sélectionner un autre itinéraire que celui proposé par Google Maps.