United Airlines embarque ses passagers à bord d'un avion aux couleurs de "Star Wars"

United Airlines vient de présenter sa nouvelle livrée inspirée de l’univers "Star Wars".

L’appareil qui la revêt s’envolera en novembre en l’honneur de la sortie de l’ultime volet de la saga, attendu sur les écrans en décembre 2019.

À partir du mois de novembre, United Airlines va donc faire voler un Boeing 737-800 spécial, dont la queue sera décorée d’un sabre luisant et le fuselage comportera des images de vaisseaux X-wing et TIE.

Pour compléter l’expérience, la compagnie a prévu une musique d’embarquement spéciale, une décoration de la cabine sur le thème du film, ainsi qu’une vidéo déclinée de "Star Wars" pour rappeler les consignes de sécurité en vol.

Ce partenariat promotionnel avec "Star Wars : L’ascension de Skywalker" s’inspire de celui signé entre Air New Zealand et la franchise du "Seigneur des anneaux". Les adaptes d’aviation et de la saga peuvent retracer les parcours de cet avion via FlightAware, sur mobile ou ordinateur, en recherchant le vaisseau "X-wing".