Un pays d’Europe pour la destination touristique la plus attractive dans le monde

Qu'il s'agisse de ses littoraux, de son patrimoine culturel ou encore de ses infrastructures adaptées aux voyageurs, l'Espagne réunit tous les paramètres pour plaire aux touristes et se conformer à leurs envies, indique un rapport de l'organisation suisse World Economic Forum.

Pour la troisième fois, l'Espagne s'impose comme la meilleure destination à visiter dans le monde, selon un rapport international qui classe pas moins de 140 pays, après évaluation de 90 critères concernant aussi bien les infrastructures du pays, que la sécurité, l'hygiène, mais aussi la politique mise en place pour servir le tourisme, l'offre culturelle ou encore les ressources naturelles.

Même si elle a été la première destination touristique dans le monde en 2018 en accueillant 89,4 millions de visiteurs, la France doit se contenter de la médaille d'argent de ce podium. Histoire, châteaux, musées, beauté des littoraux... Ses richesses naturelles et culturelles constituent sans surprise son point fort.

Au classement général, l'Allemagne complète pour sa part le trio gagnant, coiffant au poteau de grandes destinations touristiques comme le Japon (4e) et les Etats-Unis (5e). On remarque donc que l'Europe impose sa marque dans le haut du classement. Alors que Vienne a renouvelé son titre de destination où il est le plus agréable de vivre dans le monde, l'Autriche n'arrive que 11e. Surtout, la plus grande surprise est britannique. Le Royaume-Uni n'est en effet "que" sixième du palmarès.

Lorsque l'on épluche les classements annexes ne prenant en compte qu'un seul critère, d'autres destinations se démarquent. On retiendra par exemple que la Finlande, l'Islande et le sultanat d'Oman sont successivement les pays les plus sûrs de la planète. Par ailleurs, Malte serait le pays qui œuvrerait le plus pour mettre en valeur le tourisme, devant la Jamaïque et Chypre. Sur le plan du développement durable et de la préservation de l'environnement, l'Europe reprend la tête, grâce à la Suisse, suivie par la Norvège et l'Autriche. Le Canada est pour sa part félicité pour la composition de ses infrastructures pour le trafic aérien, devant les Etats-Unis et l'Australie. En matière de services aux voyageurs, le Portugal est le meilleur élève, avant l'Autriche et l'Espagne. Enfin, si les voyageurs tiennent compte uniquement des ressources naturelles d'un pays pour choisir la destination de leur prochain périple, leur choix doit se porter successivement sur le Mexique, le Brésil ou l'Australie.

A l'inverse, au classement général, le Yémen, le Tchad et le Liberia composent le trio en bas de la liste.

Voici le top 10 des meilleures destinations dans le monde à visiter en 2019 selon le World Economic Forum :