TripAdvisor révèle son classement des sites touristiques les plus prisés de 2019

Au classement TripAdvisor des sites et attractions touristiques les plus demandés de 2019, le Colisée romain remporte la palme pour la deuxième année consécutive.

Le top 10 est composé des sites les plus célèbres, principalement européens, à l'exception de quelques monuments américains. Après le Colisée, on retrouve au classement le Louvre parisien et le Vatican. On note en revanche l'absence criante de l'Asie, du Proche-Orient, de l'Amérique latine et de l'Afrique.

Le classement a été réalisé à partir du nombre de réservations effectuées sur le site de TripAdvisor.

Voici les 10 sites touristiques les plus prisés de 2019 selon TripAdvisor :

1. Le Colisée, Rome

2. Le Louvre, Paris

3. Le Vatican

4. La statue de la Liberté, New York

5. La tour Eiffel, Paris

6. La Sagrada Familia, Barcelone

7. Le Vieux carré, La Nouvelle-Orléans

8. La maison d'Anne Frank, Amsterdam

9. La tour Willis, Chicago

10. La place Saint-Marc, Venise