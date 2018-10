Centrum West et Centrum Oost sont actuellement les quartiers les plus surpeuplés en raison du tourisme de masse.

“City Survey on Crowdedness and Balance”, une étude menée par l'OIS (Research, Information and Statistics) de la municipalité d'Amsterdam révèle la manière dont les habitants d'Amsterdam perçoivent les effets du tourisme de masse dans leur quartier.

Tourisme de masse à Amsterdam : les quartiers proches du centre ville bientôt impactés - © funky-data - Getty Images/iStockphoto

TravelBird, spécialiste des voyages en ligne, a publié un aperçu de l'impact du tourisme de masse dans chaque quartier d'Amsterdam, basé sur le 'City Survey of Crowdedness and Balance' de l’OIS (Research, Information and Statistics). Au cours des dernières années, la ville a connu une forte augmentation du nombre de touristes et le nombre de visiteurs ne cesse de croître. On s'attend à ce que 18 millions de personnes visitent Amsterdam cette année et ce chiffre devrait atteindre 30 millions en 2025.

Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), le nombre d'arrivées de touristes internationaux dans le monde passera de 1,2 milliard à 1,8 milliard en 2030.

En tant qu'acteur de l'avenir du voyage, TravelBird croit qu'il est de son devoir de sensibiliser davantage au tourisme responsable et de travailler à la recherche de solutions durables. Pour ce faire, l’agence de voyage en ligne a analysé en profondeur les données de l'enquête de la municipalité d'Amsterdam pour mieux comprendre l'impact du tourisme de masse sur Amsterdam et ses habitants. L'étude compare les données de 2016 et 2017.

"Cette recherche montre combien il est important de travailler dur pour un tourisme durable à Amsterdam. Amsterdam doit rester une ville où il fait bon vivre. Ce sont les résidents qui donnent l'âme à la ville, ce qui attire les voyageurs ", explique Steven Klooster, PDG de TravelBird. "En tant qu’organisateurs de voyages, il est de notre responsabilité de penser à long terme à la durabilité pour l'avenir du voyage. Nous réduisons le nombre d’offres de voyages à destination des villes surbookées et augmentons celles permettant à nos voyageurs d’explorer d'autres villes moins touchées. Citons par exemple les voyages à Bari en Italie, à Toulouse en France et à Skopje en Macédoine, une destination en plein essor que nous avons récemment introduite, tout en offrant moins de voyages à Amsterdam".

