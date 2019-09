Quand Instagram détruit la nature et l’expérience

Tag Responsibly, Keep Jackson Hole Wild

L'office du tourisme de la région de Jackson Hole dans le Wyoming (USA) s'est rendu compte, en 2018, que la meilleure manière de toucher les instagrameurs et autres millenials qui communiquent par smartphones interposés, c'était justement d'utiliser les réseaux sociaux. Ils ont créé une campagne contre la géolocalisation sur Instagram. Les instagrameurs, explorateurs et touristes passant par ce petit coin de paradis font des photos sublimes, les mettent sur les réseaux sociaux mais sont incités à ne pas dire où ils ont pris la photo et ainsi, à préserver le lieu des hordes de touristes comme on en voit de plus en plus dans les lieux sublimes.

"In Jackson Hole, our lands are highly ‘grammable because of a tradition of preserving the wild. Unfortunately, every time someone tags the precise location in an epic nature photo, it brings excess traffic that’s harmful to the environment. As champions of conservation, we ask that you share your photos using a generic location tag: Tag Responsibly, Keep Jackson Hole Wild."