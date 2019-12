Les Belges partent au soleil pour Noël

Qui a dit que la Noël devait forcément se passer autour d’un sapin ?

La tradition. Oui c’est vrai… Mais que serait-on sans un peu d’exotisme et de transgression de certaines traditions (de temps en temps) ? ! C’est ce que de nombreux Belges se sont dit et, tant qu’à ne pas avoir de Noël blanc, autant avoir un Noël au soleil !

C’est tour-opérateur TUI qui nous l’annonce : les réservations au soleil ont augmenté de 22% par rapport aux mêmes dates en 2018 ! Le soleil et les hautes températures n’étant pas accessibles à deux heures d’avion, il faut se déplacer bien loin pour pouvoir ressortir le maillot de bain : près de 30% des voyageurs ont rendez-vous aux Caraïbes pour fêter le Réveillon et surtout en République dominicaine.

Les destinations plus proches font quand même de beaux chiffres avec la Tunisie (qui a augmenté de 66%), la Turquie (50% de plus qu’en 2018) et l’Egypte (48% d’augmentation). Et en Europe, c’est l’Espagne et ses fameuses Iles Canaries qui remportent la palme (+22%).