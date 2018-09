Le Royal Opera House de Londres tente de se défaire de son image "bourge"

Le célèbre Royal Opera House de Londres (ROH) a dit mercredi vouloir se défaire de son image élitiste en ouvrant un nouveau théâtre intimiste de 406 places visant un public différent.

Le Linbury Theatre ouvrira ses portes le 3 décembre, au terme de trois ans de travaux pour un coût de 50,7 millions de livres (57 millions d'euros). Il proposera opéras et ballets mais sans l'élitisme souvent associé à ce lieu historique, et avec des billets à prix réduit.

Le directeur artistique de l'opéra du ROH, Oliver Mears, a dit espérer que la programmation différente du théâtre attirera les jeunes et ceux qui ne sont pas versés dans l'opéra.

"Nous voulons créer quelque chose au répertoire beaucoup plus surprenant, bien moins prévisible, plus amusant et plus coloré", a-t-il expliqué.