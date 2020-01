Le Boeing 777X prend enfin son envol après un long retard et une météo capricieuse

Le plus grand avion au monde doté de seulement deux moteurs, le Boeing 777X, a décollé ce week-end pour la première fois, après de longs mois de retard et une météo capricieuse ces derniers jours.

Le constructeur aéronautique avait initialement prévu de faire voler l'avion jeudi mais la météo avait forcé au report tout comme vendredi, où des milliers de spectateurs frustrés ont vu l'avion assis en bout de piste avant de finalement renoncer à s'envoler et de retourner sur le tarmac.

Une succession de contretemps

Le 777X présente un carnet de commandes de 340 unités, principalement de la part de sept grandes compagnies aériennes. Les premières livraisons ne sont pas attendues avant "début 2021", au lieu de mi-2020 comme prévu initialement, car la période des vols d'essai devrait être allongée et la procédure d'homologation approfondie.

Le vol inaugural était prévu à l'été 2019 mais avait dû être repoussé en raison de problèmes avec le nouveau moteur et de difficultés avec les ailes et la validation des logiciels. L'avion a aussi rencontré des problèmes importants lors d'essais de pressurisation dépassant sciemment les conditions normales d'utilisation pour s'assurer de la fiabilité du matériel, en septembre dernier.

Le 777X est censé conforter la domination de Boeing sur Airbus dans le long courrier, fragilisée par la réduction prochaine des taux de production du 787 "Dreamliner", faute de commandes fermes de la Chine.

Le 777X se veut extrêmement économe en carburant. Un argument fort en ces temps de "fly shaming" et d'économies tous azimuts pour les compagnies aériennes. Il coûte entre 410 et 442 millions de dollars au prix catalogue, qui n'est que très indicatif et souvent exagéré par rapport au prix réel payé par les clients.