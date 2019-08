La réalité virtuelle embarque à bord de British Airways

Vivre les sensations du cinéma en trois dimensions au-dessus des nuages. British Airways propose aux passagers de sa première classe de tester une toute nouvelle expérience en enfilant un casque de réalité virtuelle pour visionner l'un des films du catalogue.

Pour démarrer cette expérimentation qui doit avoir lieu jusqu'à la fin de l'année, la compagnie aérienne britannique s'est associée à la société SkyLights. L'entreprise franco-américaine s'est en effet spécialisée dans le divertissement immersif spécialement conçu pour être proposé à bord d'un avion.

Seuls les passagers de la première classe de British Airways et effectuant un vol long courrier entre Londres Heathrow et New York JFK ont l'opportunité de s'offrir un moment isolé du bruit de la cabine et de tester cette expérience. Les voyageurs ont le choix parmi une sélection de films primés, de documentaires ou des programmes de voyage convertis en deux ou trois dimensions, et pour certains en réalité virtuelle.

Si ce type de loisirs est une grande première pour un transporteur aérien britannique, d'autres compagnies ont précédé British Airways en offrant ce divertissement à leurs passagers, à l'image de Corsair, de Garuda Indonesia ou encore d'Alaska Airlines.

En 2017, on se souvient de la collaboration de XL Airways avec SkyLights pour son offre à bord qui permet de louer un casque de réalité virtuelle et de s'immerger dans l'un des 21 films de la sélection. Et même les enfants peuvent profiter de ce moment de détente grâce à un casque adapté.