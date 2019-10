L'Empire State Building rouvre son observatoire avec une vue à 360 degrés

L'Empire State Building a rouvert samedi à New York son observatoire du 102ème étage après près de 10 mois de travaux, qui permettent d'offrir désormais une vue à 360° depuis la flèche du gratte-ciel le plus célèbre au monde.

La rénovation de cette plateforme est la troisième étape d'un projet qui en compte quatre, démarré il y a 4 ans et demi, et dont le coût total atteint 165 millions de dollars.

Les deux premières phases devaient permettre d'améliorer la qualité de la visite et de réduire autant que possible les files d'attentes, qui s'étiraient parfois à l'extérieur du bâtiment.

Empire State Realty Trust, la société propriétaire du bâtiment, a d'abord créé une entrée dédiée pour les visiteurs de l'observatoire, qui entraient jusqu'ici par la même que les employés de bureau.

Deuxième phase, un petit musée s'est ouvert au premier étage, sur le chemin entre l'entrée et les ascenseurs, ce qui permet de disperser les visiteurs et de réduire encore les files.

La troisième étape a débuté en janvier, avec la fermeture de l'observatoire du 102ème étage, situé à 351 m de haut, pour plusieurs mois de rénovation, avant la réouverture, samedi.

"La stratégie", explique Jean-Yves Ghazi, président de l'Empire State Realty Trust Observatory, "c'était d'enlever autant d'obstructions que possible".

Des parois de plus de 1,10 m de haut qui bloquaient une partie de la vue tout autour de l'observatoire ont, par exemple, été remplacées par de grandes baies vitrées.

Autre nouveauté, la cage d'ascenseur est désormais, elle aussi, faite de parois de verre, qui permettent au visiteur de profiter de la vue avant même l'ouverture des portes.

Une fois sorti, la transparence de cet ascenseur offre également la possibilité de balayer du regard le panorama à 360°, quel que soit l'endroit où l'on se trouve.

Il en coûtera 58 dollars pour le 102ème étage, contre 38 pour l'observatoire du 86ème étage, qui permet, lui, d'aller à l'extérieur du bâtiment.

La quatrième et dernière étape verra l'ouverture, au 80ème étage et d'ici la fin de l'année, d'un observatoire supplémentaire, qui permettra aux touristes de construire le parcours de leur visite de New York avec la ville à leur pied.