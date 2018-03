L'Asie continue de proposer les meilleurs aéroports au monde

Avec des jardins à papillons, une piscine de toit, des massages gratuits et un nouveau système d'enregistrement automatisé, l'aéroport de Singapour Changi remporte le titre de Meilleur aéroport au monde pour la sixième année consécutive.

C'est un record dans l'histoire des prix Skytrax World Airport Awards, qui n'avaient jamais vu un même aéroport s'imposer six années de suite, ce qui montre que Changi continue de s'imposer comme un leader du design et de l'expérience de voyage.

A en croire ce palmarès, les meilleurs aéroports de la planète se concentrent en Asie, la moitié des 10 premières places leur revenant. Le Japon a réussi à classer deux de ses aéroports dans le top 10, mais l'Europe n'est pas en reste, l'Allemagne classe elle aussi deux de ses aéroports en tête de palmarès.

L'année dernière, l'aéroport de Changi avait déjà creusé l'écart avec ses concurrents en inaugurant un nouveau terminal à la pointe de la technologie et du design proposant la reconnaissance faciale et un système d'enregistrement plus rapide pour les citoyens singapouriens et les résidents permanents.

Ce nouveau terminal affiche aussi des installations artistiques qui visent à apaiser le stress des voyageurs, notamment une sculpture mouvante d'une orchidée suspendue au plafond, qui bouge élégamment au son de la musique classique pour un effet hypnotisant.

Un boulevard de quelque 160 ficus permet à la nature de trôner au cœur de ce terminal entièrement repensé pour accueillir la lumière du jour grâce à de nombreuses verrières.

Les Skytrax World Airport Awards de l'année 2018 se fondent sur un sondage mené auprès de 13,73 millions d'utilisateurs de l'aéroport au moyen de questionnaires, ces clients représentent plus d'une centaine de nationalités.

Pour réaliser cette étude, 550 aéroports de la planète étaient en lice. Les passagers ont été consultés pour évaluer leur expérience de l'enregistrement à l'embarquement.

Voici la liste des 10 meilleurs aéroports de 2018 selon les Skytrax World Airport Awards:

1. Singapour Changi

2. Incheon Corée du Sud

3. Tokyo Haneda

4. Hong Kong

5. Doha Hamad

6. Munich

7. Centrair Nagoya

8. Londres Heathrow

9. Zurich

10. Francfort

Dans d'autres catégories, Tokyo Haneda a reçu le titre d'aéroport le plus propre, le terminal 2 d'Heathrow à Londres celui de meilleur terminal, celui d'Incheon de meilleur personnel d'aéroport, alors que celui d'Hong Kong propose la meilleure offre culinaire.

Liste intégrale des résultats (en anglais) sur : http://www.worldairportawards.com/Awards/world_airport_rating.html.