Google permet de visiter virtuellement le Château de Versailles.

"VersaillesVR : le Château est à vous" - 01/10/2019 Découvrez la nouvelle expérience de réalité virtuelle du château de Versailles ! Développée en partenariat avec Google Arts & Culture, "VersaillesVR Le Château est à vous" propose une visite inédite du château construit par Louis XIV. Peintures, sculptures, meubles, galerie des Glaces, tout est à portée de contrôleurs pour vous donner un accès libre et privilégié aux trésors de Versailles. Bonne découverte ! // Discover the new VR experience of the palace of Versailles! Developed in partnership with Google Arts & Culture, "Versailles: The Palace is yours" offers you a unique visit of the palace built by Louis XIV. Paintings, sculptures, furniture, the Hall of Mirrors – everything is within your reach as you have unlimited access to the treasures of Versailles. Happy exploring! Téléchargement / Download: https://store.steampowered.com/app/1098190/VersaillesVR__the_Palace_is_yours/ © Château de Versailles, 2019