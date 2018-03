En solo ou dans le grand froid: les tendances du tourisme

Voyage solo, dans le grand nord ou au Moyen-Orient: tour d'horizon des grandes tendances qui marquent le tourisme en 2018 à l'occasion du salon international du secteur à Berlin, inauguré mercredi.

Pas froid aux yeux!

Les "grandes vacances", moment privilégié des voyages, s'organisent de plus en plus au coeur de l'hiver : quatre Américains sur cinq envisagent de partir "loin" en hiver, selon un sondage de l'institut Harris.

L'offre s'étoffe dans les pays du grand nord - cercles polaires, Laponie ou Groenland - et les touristes n'ont plus froid aux yeux, notamment en ce qui concerne leurs hébergements.

Une des tendances les plus marquées de l'année sera la multiplication des hôtels igloo, faits de blocs de glace sculptés, et de tout confort.

Ordi à la plage

Voyage professionnel ou d'agrément ? Ils sont de plus en plus nombreux à refuser de trancher, et les travailleurs en goguette n'hésitent plus à prolonger leurs séjours pour s'accorder un peu de détente.

Selon une étude de la plateforme Travelport, la génération des 18-34, en passe de devenir le premier groupe d'âge de touristes au monde devant les baby boomers, dit prolonger "régulièrement" ses séjours de travail de quelques jours.

Cette génération n'hésite pas non plus à partir en vacances sur son temps de travail: la flexibilité de l'emploi, la multiplication des statuts d'indépendants et le télétravail leur permettent de se brancher de n'importe où, y compris de la plage.

Cette évolution pousse l'hôtellerie à offrir une connectivité irréprochable. La Thaïlande entend devenir le royaume des travailleurs nomades et a lancé en août un vaste plan d'investissement dans ses infrastructures internet, y compris sur les îles les plus reculées.

En solo

Chambre simples non surtaxées, application pour partager sa table ou trouver des compagnons d'excursion à la dernière minute... La tendance du voyage en solitaire émerge depuis 2014 mais 2017 a vu fleurir les guides intitulés "Voyager seul en ...".

Les femmes représentent 63% de ces voyageurs solo contre 36% d'hommes, selon une étude menée par le site Booking.com.

"Les voyageurs solo cherchent principalement à se ménager un temps durant lequel ils ne sont plus responsables des besoins des autres, mais seulement des leurs", note le site spécialisé Solo Traveler.

Vigilance verte

Le voyage éco-responsable, qui consiste à limiter au maximum son empreinte environnementale, s'impose en 2018 comme un standard pour l'ensemble de l'offre touristique et plus seulement pour les labels ou les tours-opérateurs spécialisés.

En 2018, il devient de plus en plus rare de trouver une vaste baignoire dans sa salle de bain d'hôtel, y compris dans de luxueux hébergements, note le magazine spécialisé Travel Weekly.

En Afrique du sud, où la sécheresse sévit, les hôtels réduisent au maximum leur buanderie, avec des linges de table en papier et des draps lavés moins souvent.

La Norvège envisage de son côté d'imposer aux bateaux de croisière voguant entre les spectaculaires fjords du pays de recourir à des carburants plus propres, sous peine d'amendes.

Le Moyen-Orient repart

Le classement de l'Organisation Mondiale du Tourisme des pays qui ont le plus progressé pour le début 2017 réserve quelques surprises.

La Cisjordanie occupée, où le célèbre artiste Bansky a ouvert un hôtel, a vu croître de 57,8% au premier trimestre de l'an dernier le nombre de visiteurs passant au moins une nuitée sur place, décrochant la première place de ce palmarès.

Suivent en deuxième position l'Egypte (+ 51,0%), redynamisée par le retour de certaines liaisons aériennes, et en cinquième place la Tunisie (+32,5%), qui mise sur des séjours tout compris aux prix imbattables, et séduit à nouveau après les attentats de 2015 à Sousse et au Bardot.