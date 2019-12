Dormir avec les animaux dans les hôtels de Pairi Daiza

La partie qu'on préfère : être proche des animaux. En effet, le parc propose de dormir avec des vues sur différents animaux : ours bruns européens, ours noirs, otaries de Steller, loups du Canada, pumas, élans et bien d'autres.

Un nouvel espace, dédié à la Colombie-Britanique (entre ouest du Canada et sud de l’Alaska) pour vous promener dans les forêt d’épicéa et d’érables américains qui sonne également l'ouverture de plusieurs hôtels dans l'enceinte du parc. A partir du 22 juin prochain, les visiteurs pourront séjourner dans un des hôtels à thème que Pairi Daiza propose désormais.

Vous aurez le choix entre 4 types de logements pour une capacité totale de 250 personnes par nuit :

The Paddlign Bear Hotel : 26 chambres avec vuesur les Otaries de Steller - àpd 359€

The Paddling Bear Suites : 4 suites de luxe (jusqu'à 4 personnes) - àpd 677€

Le Native Village : un petit village de 10 maisons traditionnelles des Native Americans avec une vue sur les Loups, les Ours ou les Daims (jusqu’à 7 personnes) - àpd 773€ pour 4 personnes

Les Full Moon Lodges : 10 maisons souterraines (oui, oui, vous avez bien lu) avec vue sur les Ours ou les Loups (jusqu’à 7 personnes) - àpd 1036€ pour 6 personnes

Mais attention, le prix ne comprend pas que la nuit mais bien : l'accès au Parc, du jour d’arrivée au jour de départ (avec un accès privilégié dès 9h00, avant les visiteurs d’un jour), la prise en charge de vos bagages dès votre arrivée et le jour de votre départ, le parking réservé aux résidents du Resort, le petit-déjeuner pour toute la famille (buffet américain), le repas du soir, un moment privilégié avec la faune et un accès prolongé au monde The Last Frontier en dehors des heures d’ouverture.

Les réservations sont déjà proposées, on se retrouve là-bas?